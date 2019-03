Detectada actividad volcánica bajo el mar al sur de la isla de El Hierro

Los últimos datos de las estaciones del Instituto Geológico Nacional en la isla de El Hierro sugieren que una erupción submarina está en marcha a unos 2.000 metros de profundidad, en el mar de Las Calmas, han informado fuentes del equipo del CSIC en la isla.



El director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Santana, ha informado de que se han detectado gases a 600 metros de profundidad bajo el mar y a unos siete kilómetros de la zona de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro.

En rueda de prensa, Juan Manuel Santana indicó que los indicios apuntan a que se producirá una erupción, que sería submarina y no causaría peligro para los ciudadanos. Como medida de precaución se ha pedido a los pescadores que hoy no salgan a faenar por la zona de Puerto Naos, en el Mar de las Calmas, y que los buceadores no se sumerjan durante las próximas horas

El Hierro ha sufrido desde mediados de julio alrededor de 9.600 movimientos sísmicos provocados por la actividad del magma en subsuelo de la isla, el más fuerte de ellos en la noche del pasado sábado, que alcanzó una magnitud de intensidad 4,3.



De confirmarse esta erupción, sería la primera de la que se tiene constancia en España desde 1971, cuando emergió el volcán Teneguía en la isla de La Palma, también en Canarias.