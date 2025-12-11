Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Plástico degradable

Crean un plástico capaz de degradarse 'a la carta': puede hacerlo en sólo unos días

El quipo ha imitado a la naturaleza y ha decidido copiar algunas de sus características químicas para la elaboración de este material.

Botellas y envases de plástico inundan la arena de una playa

Crean un plástico capaz de degradarse 'a la carta' | Europa Press

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Un grupo de químicos de la Universidad de Rutgers (EE. UU.) ha diseñado un plástico capaz de degradarse e un plazo determinado según la voluntad del encargado de fabricarlo: puede ser en días, semanas o meses.

Desde la página del centro afirman que este proyecto surgió cuando uno de los investigadores se preguntó por qué los componentes de los seres vivos (proteínas, ADN o ARS) nunca se acumulan en masa a pesar de que estén presentes en todas partes. A diferencia de ellos, los plásticos sintéticos no cuentan con un mecanismo interno de degradación y por ello permanecen tanto tiempo sin degradarse y generándose acumulaciones de restos.

El quipo tomó la decisión de imitar a la naturaleza y copiar algunas de las características químicas que permiten que los polímeros biológicos se rompan fácilmente cuando ya no son necesarios.

Asimismo, explican que para conseguirlo crearon estructuras químicas artificiales que funcionan como pequeñas ayudas internas que facilitaban la fragmentación del material.

Esto permite que el plástico se degrade miles de veces más rápido que cualquier otro común, pero sólo una vez que el proceso se activa. Paralelamente, se utiliza como otro plástico cualquiera. Es más, puede ajustarse con precisión el tiempo que tarda empezar a descomponerse, dependiendo de como estén colocadas ciertas partes de la molécula, lo que los investigadores puede modificar según la necesidad.

Reducir el impacto del plástico

Tras estos primeros experimentos, los restos han resultado no ser tóxicos, aunque aún son necesarias más pruebas para asegurarlo definitivamente. De esta manera, podrá determinarse si pueden liberarse sin riesgo por la naturaleza o reutilizarlos para fabricar nuevos plásticos. Otra cuestión pendiente de ser resuelta es si pueden degradarse cuando no tienen luz, ya que muchos plásticos acaban enterrados o cubiertos y, sin luz, el material no parece reaccionar de la misma manera.

Actualmente, este método no es apto para plásticos tengan el objetivo durar muchos años, pero el equipo estudia el cómo adaptar adaptarlo en la fabricación. Además, pretenden estudiar si podría aplicarse en otros campos como en las cápsulas de los medicamentos que liberan la medicación de manera controlada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Operar de urgencia a distancia ya es posible: así logró este hito un hospital español

El hospital Germans Trias de Badalona ha realizado este hito durante una apendicitis agud

Publicidad

Ciencia

Botellas y envases de plástico inundan la arena de una playa

Crean un plástico capaz de degradarse 'a la carta': puede hacerlo en sólo unos días

La capa de ozono se estaría recuperando

¿Se está cerrando realmente y por qué el agujero de la capa de ozono?

Cometa 3I-Atlas

¿Cómo puedo ver el cometa 3I/ATLAS desde la Tierra? Así es el astro que se acerca a nuestro planeta

Alerta de la NASA a España
NASA

La NASA alerta a España de lo que llega en 2026; un acontecimiento es "potencialmente peligroso"

Imagen de un cielo iluminado
El cielo

El cielo dejará de ser cómo es hoy en día, así va a transformarse

Embriones humanos sintéticos
Biología

Científicos recrean por primera vez la semana más misteriosa del desarrollo humano con un modelo de embrión de primate

Un equipo de China y España logra que embrioides de mono alcancen los 25 días de desarrollo, permitiendo observar la gastrulación completa, un proceso clave y hasta ahora inaccesible del origen de la vida.

Imagen de un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida
Capa Ozono

Copernicus confirma el cierre del agujero de la capa de ozono sobre la Antártida, el más temprano desde 2019

El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida se desarrolló relativamente pronto, a mediados de agosto de este 2025.

Ciclistas delante de la luna llena

Calendario lunar diciembre 2025: descubre cuándo es la luna llena de este mes

Imagen del róver Perseverance de la NASA en Marte, en la que se han incluido moléculas de ozono.

Descubren que el ozono en la superficie de Marte es mucho más abundante de lo previsto

Una galaxia

La materia oscura, el enigma invisible del Universo, 'se deja ver' por primera vez en un siglo

Publicidad