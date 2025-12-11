Crean un plástico capaz de degradarse 'a la carta': puede hacerlo en sólo unos días

Un grupo de químicos de la Universidad de Rutgers (EE. UU.) ha diseñado un plástico capaz de degradarse e un plazo determinado según la voluntad del encargado de fabricarlo: puede ser en días, semanas o meses.

Desde la página del centro afirman que este proyecto surgió cuando uno de los investigadores se preguntó por qué los componentes de los seres vivos (proteínas, ADN o ARS) nunca se acumulan en masa a pesar de que estén presentes en todas partes. A diferencia de ellos, los plásticos sintéticos no cuentan con un mecanismo interno de degradación y por ello permanecen tanto tiempo sin degradarse y generándose acumulaciones de restos.

El quipo tomó la decisión de imitar a la naturaleza y copiar algunas de las características químicas que permiten que los polímeros biológicos se rompan fácilmente cuando ya no son necesarios.

Asimismo, explican que para conseguirlo crearon estructuras químicas artificiales que funcionan como pequeñas ayudas internas que facilitaban la fragmentación del material.

Esto permite que el plástico se degrade miles de veces más rápido que cualquier otro común, pero sólo una vez que el proceso se activa. Paralelamente, se utiliza como otro plástico cualquiera. Es más, puede ajustarse con precisión el tiempo que tarda empezar a descomponerse, dependiendo de como estén colocadas ciertas partes de la molécula, lo que los investigadores puede modificar según la necesidad.

Reducir el impacto del plástico

Tras estos primeros experimentos, los restos han resultado no ser tóxicos, aunque aún son necesarias más pruebas para asegurarlo definitivamente. De esta manera, podrá determinarse si pueden liberarse sin riesgo por la naturaleza o reutilizarlos para fabricar nuevos plásticos. Otra cuestión pendiente de ser resuelta es si pueden degradarse cuando no tienen luz, ya que muchos plásticos acaban enterrados o cubiertos y, sin luz, el material no parece reaccionar de la misma manera.

Actualmente, este método no es apto para plásticos tengan el objetivo durar muchos años, pero el equipo estudia el cómo adaptar adaptarlo en la fabricación. Además, pretenden estudiar si podría aplicarse en otros campos como en las cápsulas de los medicamentos que liberan la medicación de manera controlada.

