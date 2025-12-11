Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Cómo puedo ver el cometa 3I/ATLAS desde la Tierra? Así es el astro que se acerca a nuestro planeta

El cometa 3I/ATLAS volverá a pasar muy cerca de la tierra el próximo 19 de diciembre.

Cometa 3I-Atlas

Cometa 3I-AtlasCometa 3I-Atlas

Beni López
Publicado:

Los astros que forman parte del universo se convierta en un auténtico espectáculo celestial. En este sentido, los más aficionados a la astronomía tendrán oportunidad de observar un acontecimiento único. Según informa la NASA, será este 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS esté más cerca de la Tierra.

El cuerpo celeste estará a 1'8 unidades astronómicas de nuestro planeta, en otras palabras, a unos 270 millones de kilómetros de nuestro planeta. Esto supone el doble de la distancia que tenemos con respecto al Sol.

Desde su descubrimiento en la órbita de Júpiter (a unos 670 millones de kilómetros del Sol) el cometa ha viajado a unos 221.000 kilómetros por hora y se ha mantenido en una trayectoria hiperbólica. Atraído por la gravedad del Sol, el astro ha llegado incluso a alcanzar una velocidad de 246 kilómetros por hora.

A partir de las observaciones tomadas por el telescopio espacial Hubble el pasado mes de agosto, se ha determinado que el diámetro de su núcleo oscila entre los 440 metros y 5'6 kilómetros.

Por su parte, NASA descarta cualquier tipo de peligro de choque con la Tierra.

¿Es posible observar el cometa desde la Tierra?

La NASA afirma que dicho astro "es nuevamente observable desde la Tierra". En octubre de este año, el cometa 3I/ATLAS pasó por detrás del Sol.

"3I/ATLAS puede ser observado en el cielo antes del amanecer, incluso con un pequeño telescopio, y permanecerá observable hasta la primavera boreal de 2026" detalla la agencia espacial.

Asimismo, existen webs 'Eyes On The Solar System' con el que se puede rastrear mejor su posición o aplicaciones como Stellarium o SkySafari que pueden ser de gran ayuda.

Más detalles sobre el cometa 3I/ATLAS

Fue el 21 de julio de 2025 cuando la NASA pudo captar la imagen del cometa 3I/ATLAS que por aquel entonces viajaba a 365 millones de kilómetros. Este cuerpo celeste se formó en otro sistema solar y se estima que durante millones o miles de millones de años ha estado viajando hasta llegar a nuestro sistema solar.

En su seguimiento, el cometa 3I/ATLAS ha sido observado por la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA, la Red internacional de Alerta de Asteroides del que forman varios institutos españoles como el Instituto de Astrofísica de Canarias, Observatori del Montsec-IEEC (OdM), el Observatorio de La Cañada Observatorio Paus y Light Bridges SL.

