El cielo dejará de ser cómo es hoy en día, así va a transformarse

No hay nada tan atractivamente misterioso como un agujero negro. La teoría más extendida sobre este objeto astronómico pasa porque nada ni nadie puede escapar de él. Su fuerza gravitatoria es tan inimaginable que ni siquiera la luz podría evitar ser engullida.

El límite más allá del cual se cree que nada puede regresar se conoce como "horizonte de sucesos". ¿Y qué ocurre con todo eso que es atrapado por los agujeros negros? Pues ahí empieza el dilema, ya que mientras para la física cuántica la información no se puede destruir, para los defensores del horizonte de sucesos aquello que traspasa el agujero se destruye por siempre jamás.

Además, los agujeros negros juegan un importante papel en la evolución de las galaxias. De ahí que la reciente teoría establecida sobre el agujero negro más cercano a la Tierra haya sacudido los nervios de quienes a esto se dedican.

Para conocer todos los detalles, desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos hablado con Fernando Híjar, físico, químico y vocal de la Agrupación Astronómica de Madrid.

Sagitario A* sería el agujero más cercano a nuestro planeta; concretamente estaría en el centro de la Vía Láctea. Actualmente, su actividad es poco relevante. Algunos dicen que está "apagado" aunque eso no es estrictamente correcto. "Apagado no, lo que pasa es que tiene menos actividad debido a que no tiene material a su alrededor. Los agujeros negros nunca se apagan porque ellos trabajan por gravedad y, si tienen material, tienen actividad, y si no tienen material, no tienen actividad. Digamos que ha limpiado mucho los alrededores del agujero negro y tiene poca actividad porque hay poco material", aclara el experto.

Múltiples estudios advierten, sin embargo, que esta calma no es permanente y que podría "despertar" del actual letargo, concretamente, dentro de unos 200 millones de años. "La Gran Nube de Magallanes es una galaxia que, aunque es menor que la Vía Láctea, tiene aproximadamente la décima parte de estrellas que la Vía Láctea y tiene un radio que es la mitad, pero es una galaxia que es, relativamente, grande y es la tercera galaxia más cercana a la Vía Láctea, las dos anteriores son enanitas. Entonces está acercándose a una velocidad de 300 kilómetros por segundo, si esta velocidad se mantiene constante, habrá una aproximación de la Vía Láctea dentro de unos 200 millones de años", indica Fernando Híjar.

Choque de galaxias

Vayamos por partes, porque afirmar que la Vía Láctea va a chocar con otra galaxia, la Gran Nube de Magallanes, no es una afirmación que pueda quedar sin explicación. "Normalmente, cuando dos galaxias colisionan, las estrellas no colisionan porque el tiempo de media que calculamos en astrofísica para colisiones de estrellas es superior al tiempo de vida del universo. Las estrellas no tienen por qué colisionar. Lo que sí puede ocurrir, y es muy probable que ocurra, es que, como la Gran Nube de Magallanes es muy activa, tiene muchos cúmulos abiertos de estrellas, tiene mucho gas y tiene también bastante actividad, el agujero negro central nuestro, que son unos 4 millones de masas solares, tenga mucho combustible para empezar a actuar y este gas y este material que aportará la Gran Nube de Magallanes hará que el agujero negro empiece a atraerlo y se active y haya mucha más emisión de energía del agujero negro, alrededor de 10 veces más que una fusión nuclear", calcula Híjar.

¿Y eso qué quiere decir? ¿Será el final del mundo tal y como lo conocemos? No, no nos alarmemos. "En principio, no debería suponer ningún riesgo para nuestro planeta porque la Tierra está bastante distante del agujero negro, unos 30 mil años luz. A la Tierra, probablemente, no le afecte, pero nunca se sabe". Lo que sí se puede afirmar es que el cielo dejará de ser como es ahora. En el cielo se verán muchos más brillos, sobre todo en la zona de Sagitario A*. "A efectos de color, el cielo no va a cambiar porque la atmósfera es la que produce el color del cielo, no es el espacio exterior. De noche sí se verá más actividad en la zona de Sagitario y, sobre todo, al observar con instrumentos", aclara nuestro experto.

