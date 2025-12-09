La NASA alerta a España de lo que llega en 2026; un acontecimiento es "potencialmente peligroso"

Las investigaciones científicas de la NASA han identificado una serie de fenómenos astronómicos que afectarán de forma directa a España el próximo año 2026:

En primer lugar, se prevé que el 12 de agosto de 2026 tenga lugar un eclipse solar total. Según indica el Instituto Geográfico Nacional, la franja de totalidad del eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. Será el primero visible desde la península en más de un siglo, por lo que existe una gran expectación por parte de astrónomos profesionales, observatorios y aficionados.

En segundo lugar, la NASA ha proyectado el paso relativamente próximo a la Tierra por parte del asteroide 2024 YR4, clasificado como Near-Earth Object (NEO). Por el momento no existen evidencias que permitan hablar de un impacto directo en nuestro planeta; sin embargo, la comunidad científica considera fundamental estudiar las posibles trayectorias y barajar todo tipo de escenarios.

Si bien no existe un riesgo inminente asociado a ninguno de estos acontecimientos, es importante tener en cuenta la alerta. A continuación te detallamos las razones.

¿Por qué la NASA alerta a España sobre estos fenómenos?

Ninguno de estos fenómenos presenta actualmente riesgos para nuestro país. Sin embargo, la NASA pretende poner en conocimiento de las instituciones políticas y científicas la necesidad de mantener la observancia de estos acontecimientos astronómicos y, llegado el caso, estar preparados para posibles efectos adversos que no necesariamente tienen que ver con impactos o colisiones, sino que pueden pueden afectar al funcionamiento de los satélites o los sistemas de comunicación.

En el primer caso, el eclipse no presenta ningún riesgo especial para España. Su posible impacto está más relacionado con la expectación que ha despertado y con la posibilidad de que muchas personas puedan desplazarse hacia los lugares en los que el fenómeno es más visible, como zonas rurales.

En este sentido, desde el Instituto Geográfico Nacional se ha lanzado un llamamiento a todo aquel que tenga interés por observar el eclipse: revisar las informaciones oficiales y proceder de acuerdo con los criterios y recomendaciones indicadas. Si se siguen las pautas y recomendaciones es muy probable que las personas amantes de la astronomía puedan disfrutar de un evento único que hacía mucho tiempo que no sucedía.

En lo que se refiere al asteroide, por su parte, la cuestión es diferente.

Aunque actualmente el riesgo de algún tipo de colisión es mínima y se ha descartado el impacto directo, anteriormente la NASA consideraba que no podían descartarse por completo probabilidades de impacto para 2032.

En cualquier caso, la agencia norteamericana sigue considerando fundamental que España afronte los efectos “potencialmente peligrosos” de la trayectoria del asteroide: alteraciones satelitales, interferencias en los sistemas de navegación GPS, aumento de radiación o mutaciones en los campos magnéticos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.