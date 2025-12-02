Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Calendario lunar diciembre 2025: descubre cuándo es la luna llena de este mes

Hay días en los que la Luna nos muestra todo su esplendor, ¿quieres saber cuándo nos regalará esa magia en diciembre?

Ciclistas delante de la luna llena

Ciclistas delante de la luna llenaYhabril Moro

Antena 3 Noticias
Diciembre llega cargado de cambios lunares que ofrecen oportunidades para reflexionar, iniciar proyectos o, simplemente, disfrutar del cielo nocturno. Cada fase de la Luna del último mes del año viene cargada de una energía diferente, desde la introspección de la luna nueva, hasta la plenitud de la luna llena.

Si te apasiona descubrir todo sobre el calendario lunar, te contamos qué días tendrán lugar las diferentes fases de la Luna en diciembre de 2025 y cómo aprovechar esos momento para vivir con una mayor conexión con tus objetivos y emociones. Despide el año de la manera más mágica, vislumbrando y siendo consciente del poder del satélite natural de la Tierra.

Fases de la Luna en diciembre de 2025

Estas son las fases de la Luna del mes de diciembre de 2025:

Luna llena: 5 de diciembre.Cuarto menguante: 11 de diciembre.Luna nueva: 20 de diciembre.Cuarto creciente: 27 de diciembre.

La fase más espectacular de todas es la Luna llena, el 5 de diciembre. Para contemplarla de la mejor manera, encuentra un lugar tranquilo en la naturaleza para admirarla, y si es posible, intenta alejarte de la contaminación lumínica para disfrutar de una vista más clara y brillante.

Cada fase de la Luna despierta emociones diferentes

Las fases de la Luna marcan diferentes ritmos y sensaciones a lo largo del mes, influyendo tanto en nuestra energía como en la manera en que planificamos actividades o afrontamos decisiones:

El cuarto creciente representa una etapa de impulso y expansión. Es un periodo perfecto para avanzar en proyectos ya iniciados, tomar decisiones relevantes y poner en marcha aquellas actividades que requieren motivación, constancia y enfoque. La energía va en aumento, por lo que es un buen momento para dar pasos firmes hacia tus objetivos.

La luna llena marca el punto culminante del ciclo lunar. Aparte de ser la fase más llamativa y luminosa, es ideal para cerrar capítulos, liberarte de cargas o hábitos que ya no aportan. Aprovecha la claridad mental y emocional que suele acompañar a esta fase.

El cuarto menguante trae consigo una energía de calma. Es una etapa perfecta para disminuir el ritmo, descansar, reflexionar y hacer limpieza tanto a nivel físico como emocional. Asimismo, este ciclo ayuda al desapego y a la preparación interna antes de iniciar nuevos caminos.

La luna nueva simboliza el comienzo absoluto. Es el instante más adecuado para plantear intenciones, definir nuevas metas y dar forma a proyectos que quieres ver crecer. Olvídate del 1 de enero, empieza con tus nuevas metas en este momento. Su energía renovadora impulsa el inicio de nuevos objetivos, así que ten la mente abierta y el enfoque hacia lo que deseas lograr.

