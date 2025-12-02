Copernicus confirma el cierre del agujero de la capa de ozono sobre la Antártida, el más temprano desde 2019

El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida se ha cerrado el 1 de diciembre, lo que supone la desaparición más temprana desde 2019. El agujero era el más pequeño de los últimos cinco años, según ha informado este lunes el componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo, Copernicus, y recoge EFE.

Por segundo año consecutivo, el agujero ha sido reducido de manera significativa en comparación con aquellos más grandes y duraderos del periodo 2020-2023.

Además, presentaba una concentración de ozono más elevada, avisa el organismo con sede en Bonn (Alemania). Esto aumenta las esperanzas de una recuperación, según señala Laurence Rouil, la directora del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS).

"El cierre más temprano y el tamaño relativamente pequeño del agujero de ozono de este año es una señal alentadora y refleja el progreso estable que estamos observando de año en año en la recuperación de la capa de ozono gracias a la prohibición de las SAO", afirmaba, mencionando a las siglas de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.

"Deberíamos celebrar este progreso como un recordatorio oportuno de lo que se puede lograr cuando la comunidad internacional trabaja de manera conjunta para hacer frente a los retos ambientales globales", destacó la directora del CAMS.

Este 2025, el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida se desarrolló relativamente pronto, a mediados de agosto, y a principios de septiembre llegó a su extensión máxima de 21,08 millones de kilómetros cuadrados, menor que el récord histórico de 26,1 millones de kilómetros registrado en 2023.

Asimismo, la superficie se mantuvo entre los 15 y los 20 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de septiembre y octubre y después empezó a disminuir rápidamente durante la primera mitad de noviembre, aunque una pequeña zona de escaso ozono persistió hasta su desaparición total el 1 de diciembre.

Concentraciones de ozono más elevadas que otros años

En comparación con años recientes, el agujero de la capa de ozono de 2025 contó con un mínimo de la columna de ozono por encima de la media y con un déficit de masa de ozono más bajo, lo que indica unas mayores concentraciones de ozono más en la estratosfera antártica.

De esta manera, Copernicus avisó de que los agujeros de mayor tamaño y duraderos de entre 2020 y 2023 son un recordatorio de que el declive de la capa de ozono podría haber alcanzado dimensiones catastróficas de no ser por el Protocolo de Montreal y sus enmiendas posteriores para controlar la producción de las SAO.