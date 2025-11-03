Tecnología robótica
Operar de urgencia a distancia ya es posible: así logró este hito un hospital español
El hospital Germans Trias de Badalona ha realizado este hito durante una apendicitis aguda de un paciente de 30 años con obesidad.
El hospital Germans Trias de Badalona - Can Ruti - se ha convertido en el primer hospital de Europa que realiza una operación de urgencia con tecnología robótica y supervisada en remoto. Gracias a este procedimiento, un facultativo, desde su casa, con la ayuda de unas gafas de realidad mixta -que combinan la realidad virtual e inmersiva- ha podido asesorar en tiempo real a una compañera que se encontraba en quirófano operando de urgencias a un paciente con apendicitis aguda con obesidad.
"La compañera tiene experiencia en cirugía robótica, pero no está acostumbrada a pacientes con obesidad y yo soy cirujano especialista en esa área. Me llamó porque tenía alguna dificultad. Yo estaba en mi casa y nos conectamos mediante las gafas de realidad mixta y, como tengo la capacidad de telepresencia con la cámara 360, puedo ver todo el entorno del quirófano", cuenta el doctor Jordi Tarascó, cirujano general especialista en cirugía endocrina y bariátrica del Hospital Germans Trias.
El cirujano destaca que la innovación es notable, ya que hasta ahora la formación en cirugía robótica estaba más limitada, entre otras cosas, por la necesidad de encontrarse físicamente en el quirófano durante una intervención.
"Esto es beneficioso tanto por el potencial formativo como por la mejora del tratamiento para el paciente. A veces, en urgencias, nos encontramos situaciones en las que no somos tan expertos en esa patología, o nos encontramos situaciones difíciles. Tener la posibilidad, a tiempo real, de que un compañero desde su casa pueda dar instrucciones, asesorar o guiar para beneficio del paciente creo que es un gran hito y muy importante", explica el doctor. Y añade: "Es muy importante porque demuestra que con esta herramienta podemos hacer asesoramiento a distancia a compañeros a tiempo real, validando esta tecnología y viendo que es segura", explica Tarascó.
Pioneros también en España
Hace dos meses, el Hospital Germans Trias ya realizó, por primera vez en España, una cirugía robótica real programada. El centro sanitario desarrolla un programa pionero de intervenciones quirúrgicas de urgencia mediante tecnología robótica. Este programa, el primero de estas características en Europa, se lleva a cabo gracias a disponer, de forma sistematizada y exclusiva, de un robot operativo 24 horas al día, los 365 días del año, para cirugías urgentes.
