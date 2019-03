La cigüeñas ya no sólo se ven por San Blas

Las cigüeñas que viven cerca de los núcleos de población o de regadíos, donde pueden encontrar comida fácilmente, ya no migran al sur del Sáhara durante el invierno, como era habitual hasta hace unos 40 años, según un experto.

Así, ya no hay que esperar hasta este domingo, día de San Blas, para ver cigüeñas en España, ya que buena parte de ellas no emigran porque encuentran aquí comida y así evitan un viaje que entraña peligros y que es muy costoso físicamente para esta especie. Por ello, ya no se cumple el refrán 'Por San Blas, la cigüeña verás'.

El técnico del área de estudio y seguimiento de Aves de Seo/Birlife, Blas Molina, ha señalado que gracias al marcaje de algunos ejemplares la ONG ha podido comprobar el comportamiento de las cigüeñas en invierno.

Por ejemplo, ha indicado que han observado ejemplares que vienen de Suiza a pasar a España el invierno porque aquí encuentran fácilmente la comida, sobre todo en los basureros como los de Rivas-Vaciamadrid o bien en zonas de graveras y regadíos.

Sobre los viajes, ha apuntado que en la página de Internet www.migraciondeaves.org, se puede ver cómo la ONG ha comprobado cómo una cigüeña que se marcó en La Rioja ha realizado una migración típica, al sur del Sáhara para pasar el invierno, mientras que otra que se marcó en Rascafría (Madrid), "solo ha hecho un desplazamiento pequeño", al basurero de Madrid, aunque ahora, ha regresado ya a su zona de nidificación.