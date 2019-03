Canarias establece el semáforo amarillo en El Hierro tras la reactivación de la actividad sísmica

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha establecido el semáforo amarillo (nivel de preemergencia) en la isla de El Hierro, concretamente en El Julan y La Dehesa, tras la reactivación de la actividad sísmica en los últimos días.

Esta decisión se deriva de las conclusiones del Comité Científico y Director del Plan de Protección Civil ante Riesgo Volcánico (Pevolca), reunido este miércoles con motivo de los últimos movimientos sísmicos registrados en la isla.

El director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Santana, ha avanzado que el foco que está provocando los seísmos está localizado a unos 20 kilómetros de profundidad en una zona comprendida entre El Julan y el Mar de las Calmas. La directora del Instituto Geográfico de Canarias (IGN), María José Blanco, no ha precisado si se trata de un fenómeno eruptivo nuevo u otra fase del posteruptivo, pero ha advertido de una actividad sísmica "anómala" con una deformación en superficie de tres centímetros en componente horizontal. "En estos tres días el proceso va más rápido que durante todo el periodo anterior, que alcanzó los cinco centímetros", ha comentado.

En su opinión, cree que no se puede "predecir el futuro" ni "aventurarse" sobre las consecuencias de esta reactivación sísmica salvo que habrá terremotos de mayor magnitud. "Mantenemos el sistema de vigilancia y análisis e interpretación en tiempo real", ha comentado.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha reivindicado al Pevolca como el organismo encargado de "informar a la población" porque la actividad sismovolcánica "afecta a su economía". "No estamos jugando a las casitas ni esto es un juego de laboratorio. Hablamos de cosas serias", ha comentado.

Armas no ha ocultado su "preocupación" por las posibles consecuencias para la economía de la isla, aunque ha dejado claro que no hay "riesgo para la población" ya que el foco se encuentra en una zona deshabitada. "No ocultamos nada y lo que sabemos lo decimos. No parece que vaya a ser inminente el proceso y vamos a tratar de corregir las cosas que se hicieron mal o la descoordinación que hubo en algunos momentos", ha explicado.



Medidas de seguridad

Santana, por su parte, ha indicado que se van a habilitar los recursos de seguridad recogidos en el Plan, pero con la aplicación de medidas "ordinarias". Solo ayer martes, por ejemplo, se registraron en El Hierro 221 sismos en los municipios de Frontera y El Pinar. Los mayores, registrados a las 16.50 y 16.35 horas y a una profundidad de 19 kilómetros, tuvieron una magnitud de 3,5 grados en la Escala de Richter, y fueron sentidos por la población al suroeste de Frontera y al oeste de El Pinar.