El Bosón hizo perder una apuesta a Stephen Hawking

El 'Bosón de Higgs' ya se ha convertido en el descubrimiento más popular de algo tan denso como la Física. Su explicación da vueltas y vueltas, como las partículas, por la red. Y los investigadores nos ponen ejemplos asequibles.

Por ejemplo: en un cuarto lleno de periodistas si entra un famoso, se forma masa alrededor. Si entra alguien normal avanza rápido porque nada le impide avanzar.

Pues bien: el 'Bosón de Higgs' sería algo así como el que avisa de que viene el famoso y hace que se forme la masa.

Los propios físicos nos cantan qué es un acelerador de partículas en vídeos en Internet como el Rap del Hadrón.

Y es que el 'Bosón de Higgs', al hacer que tengamos una masa u otra, nos hace más rápidos o más lentos. Es como un agente de tráfico.

Pero no se apuren si no lo entienden fácilmente: no todos podemos ser físicos cuánticos. Y hasta Hawkings, el más prestigioso, perdió su apuesta creyendo que esta partícula no existía.