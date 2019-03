Boo, el nuevo inquilino del zoo de Madrid

Muy tímido al principio, Boo ha sido presentado 'oficialmente' ante los medios. Es una cría de orangután originaria de Malasia, muy especial por su simpatía y porque ejemplares como él ya quedan pocos en el mundo, este año en Europa solo han nacido diez.

Boo nació hace nueve meses en el Zoológico de Madrid. Con su ternura ya se ha ganado a visitantes. Con tan solo siete meses se quedó huérfano, ahora su mayor apoyo son sus cuidadoras.

A Maika no le deja ni a sol ni a sombra. Ella le dice: "Venga Boo, quietecito aquí que nos sacan fotos". ¡Que no y que no!, él lo que quiere es que le cojan. Pero esta relación orangután - humano también tiene que estar controlada. Y por eso, le están buscando una madre adoptiva.

Estos simpáticos orangutanes son víctimas del tráfico ilegal de crías y la destrucción de su hábitat, con la tala de árboles. 'Boo' significa Tierra en indio. Un motivo más para conservarla.