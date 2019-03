La NASA confirma que dos astronautas han corregido una fuga de amoniaco en la EEI

Dos astronautas de la NASA lograron corregir una fuga de amoniaco en la Estación Espacial Internacional (EEI) tras reemplazar una bomba defectuosa durante una caminata de poco más de cinco horas, informó la agencia espacial estadounidense.

Los astronautas Tom Marshburn y Chris Cassidy, experimentados en caminatas espaciales, iniciaron la caminata de hoy a las 12.44GMT y la completaron a las 18.14GMT, tras reemplazar una bomba defectuosa a la que se atribuyó la fuga de amoniaco. Durante una rueda de prensa desde el Centro Espacial Johnson en Houston (Texas), difundida también en internet, las autoridades de la NASA indicaron, sin embargo, que tardarán "varias semanas" en determinar el origen de la fuga de amoniaco, detectada el jueves pasado en el sistema de enfriamiento de la estación espacial.

"Les decimos que estamos contentos, muy contentos (con la caminata), no vimos señales obvias de fugas", dijo en la rueda de prensa Joel Montalbano, subdirector del programa a cargo de la EEI. Sin embargo, enfatizó que continuarán las pruebas y tomarán "varias semanas", quizá "cinco o más" para "evaluar el sistema y asegurarnos de que logramos frenar la fuga". "Conforme pasa el tiempo, desde luego, se adquiere más confianza" de que se pudo resolver el problema de forma definitiva, agregó. Montalbano no pudo precisar el alcance o cantidad de la fuga de amoniaco, pero destacó que el sistema eléctrico de la EEI es "muy robusto" y no afronta problemas.

Marshburn y Cassidy instalaron una nueva bomba pero, al parecer, no encontraron evidencias de la fuga detectada el jueves pasado ni daños aparentes. Como medida de precaución, los ingenieros de la NASA realizaron pruebas de presión en el sistema de enfriamiento para cerciorarse del buen funcionamiento de la nueva bomba instalada. A lo largo de la caminata, Marshburn y Cassidy mantuvieron estrecha comunicación con las autoridades en Houston. Cassidy indicó que aunque no encontraron exactamente el origen de la fuga, "lograr lo que este equipo hizo entre ayer y hoy, trabajando prácticamente 48 horas seguidas, es un esfuerzo notable de parte de todos".

Ambos astronautas viajaron a la EEI en 2009 en el transbordador Endeavour, e hicieron una caminata para reemplazar una batería en el mismo área donde se identificó la fuga de amoniaco. Las autoridades indicaron que las caminatas espaciales rara vez se deciden de forma improvisada -como en esta ocasión-, pero la NASA quiso inspeccionar el sistema de enfriamiento y corregir la avería.

Según las autoridades, el equipo de seis astronautas no corre peligro y la EEI cuenta con suficiente energía para sus operaciones, aunque la NASA tuvo que apagar la fuente de energía de uno de los ocho paneles solares que abastecen a la estación.