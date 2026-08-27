Así será el eclipse parcial lunar de este 28 de agosto que se podrá ver en España

El pasado miércoles 12 de agosto fue una jornada histórica en nuestro país debido al eclipse solar total que se pudo contemplar desde varios puntos de España. Ese fenómeno acabó siendo un momento inolvidable para miles de personas que se emocionaron a su llegada. Tras este acontecimiento, quienes deseen observar otros sucesos similares podrán ver un nuevo eclipse esta misma semana de agosto.

Un eclipse parcial lunar será visible en todo el país durante la noche del próximo 28 de agosto, según el Instituto Geográfico Nacional. En esta ocasión no será necesario ningún tipo de modelo certificado de gafas especiales ni se deberán tomar medidas de protección extraordinarias, se puede observar a simple vista.

Este eclipse parcial de Luna se produce cuando sólo una parte del satélite se adentra en la zona más oscura de la sombra proyectada por la Tierra, que recibe el nombre de umbra.

El fenómeno sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean durante la fase de Luna llena, pero esta alineación no es lo bastante precisa como para que toda la superficie lunar quede dentro de la umbra. En consecuencia, mientras una parte de la Luna permanece iluminada, otra queda más oscura al atravesar la sombra terrestre.

Por distintas zonas, la Luna se ocultará antes de que termine la fase parcial del eclipse en el centro y este peninsular, Baleares y Melilla. Mientras esto sucede, en el resto de la Península, Canarias y Ceuta, el eclipse se apreciará después de que finalice la fase parcial. Además, ese día también habrá luna llena.

Más de tres horas de eclipse lunar

El evento durará más de tres horas y comenzará aproximadamente sobre las 04:34 horas, cuando la sombra empiece a avanzar sobre el disco lunar.

Una vez haya empezado, la parte oscura irá creciendo hasta alcanzar su máximo a las 06:12 horas, ocupando un 93% de la parte visible. La fase parcial terminará oficialmente a las 07:52 horas, aunque la Luna ya estará oculta a las 07:47 horas en algunas zonas como Madrid, por lo que desaparecerá bajo el horizonte aún con una pequeña porción de sombra.

En el centro y este peninsular, además de Baleares y Melilla, la Luna se dejará de ver antes de que finalice la fase parcial. Sin embargo, en el oeste de la Península, Canarias y Ceuta podrá seguirse la práctica totalidad del eclipse parcial antes del ocaso lunar.

La mejor manera de ver el eclipse

A diferencia de los eclipses solares, la observación de un eclipse de Luna no requiere de una protección ocular especial.

Asimismo, el uso de prismáticos o telescopios permite contemplar el avance de la sombra terrestre sobre la superficie lunar con todo lujo de detalles.

Por su parte, el Observatorio Astronómico Nacional pone a disposición de la población varios mapas de visibilidad, horarios detallados por provincias e información técnica para facilitar el seguimiento.

Según este organismo, todos los años tienen lugar entre cuatro y siete eclipses, teniendo en cuenta tanto los de Sol y los de Luna, aunque no todos son visibles desde España.

La Luna podría cambiar tonalidades

La NASA ha advertido además de que se tratará de un "eclipse lunar parcial profundo", a diferencia de otras ocasiones. Además, explican que será visible desde amplias zonas de Europa, África y América.

A pesar de que no será un eclipse total, parte de la Luna podría adquirir diferentes tonos rojizos o anaranjados debido a que la luz del Sol que alcanza a la Luna durante el eclipse ha atravesado previamente la atmósfera terrestre, lo que bloquea gran parte de los tonos azulados y deja pasar principalmente la luz roja.

Fechas de los próximos eclipses visibles en España

El último eclipse lunar total fue el pasado 3 de marzo, aunque su fase de totalidad no pudo observarse desde España después de que la Luna hubiera bajado por el horizonte.

Los próximos eclipses lunares visibles desde España serán principalmente penumbrales y parciales, mientras que el siguiente eclipse total de Luna observable (o al menos de una manera fácil) en el país se prevé para finales de 2028 y principios de 2029.

Además de los eclipses lunares, también se repetirá la posibilidad de apreciar más eclipses solares dentro de unos pocos meses.

El eclipse solar total de este año es el primero de una triada de eventos astronómicos:

12 de agosto de 2026. Eclipse solar total.

2 de agosto de 2027. Eclipse solar total: este será visible en su totalidad principalmente en el extremo sur de Andalucía.

26 de enero de 2028. Eclipse solar anular: el conocido como "anillo de fuego".

Desde 1912 la península Ibérica no gozaba de un eclipse solar total como el del pasado 12 de agosto, por lo que los siguientes eclipses podrán servir como una segunda oportunidad para aquellos que no pudieron ver el eclipse este mes y así disfrutar de un acontecimiento tan especial.

No obstante, cabe destacar que los eclipses lunares son más largos que los solares, por lo que habrá tiempo de sobra para disfrutar de este fenómeno, indica la Sociedad Astronómica Americana.