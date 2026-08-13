Javier Lopera, comandante del vuelo que retransmitió en directo el eclipse solar total: "Ha sido un regalo"

El pasado miércoles 12 de agosto tuvo lugar un eclipse solar total que se convirtió en un evento histórico en España tras 114 años sin un acontecimiento similar.

Javier Lopera, el comandante de Iberia que se hizo cargo del vuelo que retransmitió en directo el eclipse, ha asegurado en Antena 3 Noticias que este viaje se ha convertido en "el más bonito y más especial de toda su carrera". "No me esperaba que fuese tan especial", afirma el comandante, hasta que terminó el vuelo.

Lopera ha expresado también cómo fue su experiencia desde la cabina. "Estamos todo el tiempo calculando y recalculando para pasar justo por las coordenadas trazadas por los astrónomos, a la hora exacta para obtener los 90 grados respecto al Sol", para que pudieran "fotografiar y observar el eclipse con total claridad". "Fue un momento mágico", expresa el comandante.

El comandante revela además que se dio un momento en el que el astrónomo que se encontraba en el vuelo les informó de que tenían que "mirar" cuando llegase "el 100% del eclipse". No obstante, afirma que no llevaban gafas la mayor parte del tiempo: "estábamos pendientes del vuelo", afirma el comandante. Sin embargo, cuando llegó la hora pudo disfrutar del esperado fenómeno. "En ese momento, sí pude girar la cabeza a la derecha, vi el eclipse, y fue un momento mágico. La verdad es que nunca había vivido una experiencia tan bonita", expresa Lopera.

Se dio la climatología perfecta durante el vuelo

Sobre la presencia de nubes que pudieran dificultar la visualización del eclipse, revela que contaron con "un poco de suerte". "Llevábamos muchos días estudiando la meteorología, las posibles nubes de desarrollo vertical, tormentas y demás, y la ruta elegida estaba totalmente despejada y no tuvimos nubes que nos afectasen", añade el comandante de Iberia.

"Hemos intentado no improvisar absolutamente nada. Llevábamos muchas semanas con distintas alternativas", ha indicado el profesional. "No había prácticamente viento ni turbulencias". Tras múltiples ensayos, revela que en la última bajada del vuelo definitivo fue cuando se produjo la totalidad del eclipse.

El comandante afirma además que llevan "mucha preparación previa" para realizar este tipo de vuelos en la compañía aérea. Este, en concreto, "requería de mucha precisión", revela Lopera. "Era todo un reto. Hemos estado practicando en simulador durante dos semanas y realmente salió muy bien", ha añadido.

Sobre el eclipse, confiesa además que "Ha sido un regalo". "La astronomía me interesa desde que era pequeño", señala, y "juntar su pasión" con la de Iberia, lo convierte en un momento muy especial.

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