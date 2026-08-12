Así han vivido Roberto Brasero y César Gonzalo el eclipse solar total: "Lo especial ha sido que lo hemos vivido"

Este miércoles 12 de agosto ha tenido lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años. El eclipse solar total ha cruzado la mitad norte de España y ha terminado poco después de las 20:33 hora peninsular. Ha habido muchos ojos puestos hoy sobre el Sol y la Luna, y entre ellos los de las personas que más suelen mirar al cielo: Roberto Brasero y César Gonzalo. Los meteorólogos de Antena 3 Noticias nos han compartido su experiencia.

Por su parte, César Gonzalo, que ha vivido el fenómeno astronómico desde los estudios de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, ha destacado la oportunidad única que ofrece que "la superficie de nuestra estrella esté oculta por la Luna". En ese momento, los científicos aprovecharon, por ejemplo, para estudiar la corona solar, la atmósfera de nuestra estrella, "que es ese círculo brillante que hemos visto que rodeaba al Sol en el momento del máximo".

"La ciencia no entiende, por ejemplo, que ahí se alcancen temperaturas de millones de grados, superando por mucho el calor que hace en la superficie del Sol", explica. El meteorólogo cuenta que se han lanzado globos sonda, además de para estudiar la temperatura, se hizo para "medir, por ejemplo, cómo el ozono iba disminuyendo cuando la intensidad de nuestra estrella bajaba por este prodigio en la naturaleza que nos deja a todos, o por lo menos a muchos, un cosquilleo que continúa en el estómago".

Roberto Brasero, que está en Burgos y ha publicado este año un libro sobre eclipses, ha explicado qué ha tenido de especial este eclipse con respecto a otros: "Lo especial ha sido que lo hemos vivido, porque es muy difícil poder vivir un eclipse en tu país".

Ha señalado que desde 1912, e incluso 1905, no se ha observado otro igual "porque atravesó una franja similar a la de hoy y duró prácticamente lo mismo", destacando que en aquél entonces "no estábamos ninguno de nosotros", pero "hoy sí lo estamos y lo hemos vivido".

El helio

Hasta 1930 solo se podía estudiar la corona en los eclipses. Ese año se inventó el coronógrafo y "a partir de ahí se podían ver". Brasero subraya "que los eclipses nos han enseñado mucho", como por ejemplo el helio, descubierto durante un eclipse y el cual "se sabía que podía existir aquí en la Tierra o la teoría de la relatividad de Einstein se confirmó también en el eclipse de 1919, porque lo midieron desde distintos puntos de la Tierra y pudieron comprobar que sí, que el espacio se curva".

A lo largo del tiempo es lo que nos "han aportado los eclipses", sin embargo, el eclipse total de sol del miércoles 12 de agosto "nos ha aportado es una vivencia especial que todavía nos mantiene el vello erizado a quienes lo hemos visto en directo".