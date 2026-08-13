La carrera contra el mosquito del dengue inmune a los insecticidas

Durante décadas, los insecticidas han sido una de las principales herramientas para combatir a los mosquitos capaces de transmitir enfermedades. Pero esa estrategia podría estar empezando a perder eficacia. Un equipo de investigadores de la Universidad de Delhi, en La India, ha identificado en una población de Aedes aegypti, más conocido como el mosquito del dengue, indicios tempranos de resistencia a uno de los productos utilizados para controlar estos insectos.

El hallazgo no significa que los insecticidas hayan dejado de funcionar ni que haya aparecido una población de "supermosquitos" imposible de eliminar. De hecho, la resistencia detectada todavía se encuentra en una fase inicial. Precisamente por eso, los científicos consideran que el descubrimiento debe interpretarse como una advertencia: existe una ventana de oportunidad para actuar antes de que el fenómeno se extienda.

La investigación, publicada en 'Frontiers in Tropical Diseases', se ha centrado en la alfa-cipermetrina, un insecticida perteneciente al grupo de los piretroides y empleado habitualmente en programas de control de vectores. Los investigadores estudiaron cómo respondían ejemplares adultos de Aedes aegypti al producto y trataron de averiguar qué mecanismos biológicos les permiten sobrevivir a su exposición.

Cuando una pequeña diferencia se convierte en una señal de alarma

El resultado que más llamó la atención de los investigadores apareció al someter a los mosquitos a la dosis diagnóstica recomendada por la Organización Mundial de la Salud. La exposición provocó la muerte del 97,91% de los ejemplares. Dicho de otra manera, algo más de dos de cada cien sobrevivieron a una concentración que debería resultar letal.

A primera vista, la cifra puede parecer tranquilizadora: la inmensa mayoría de los insectos murió. Sin embargo, desde el punto de vista de la vigilancia de resistencias, ese pequeño porcentaje tiene una enorme importancia. Los autores consideran que constituye una señal temprana de que la población estudiada podría estar comenzando a desarrollar mecanismos para tolerar el insecticida.

La cuestión resulta especialmente relevante porque la resistencia no aparece necesariamente de golpe. La exposición repetida a los productos químicos puede favorecer la supervivencia de aquellos individuos que poseen mecanismos capaces de neutralizarlos. Con el tiempo, esos rasgos pueden adquirir una mayor presencia dentro de determinadas poblaciones.

Y el problema no termina necesariamente en un único insecticida. Los mosquitos pueden desarrollar resistencia cruzada frente a productos que funcionan de manera similar, lo que podría reducir las opciones disponibles para combatirlos.

El secreto está dentro del mosquito

El objetivo principal del trabajo no era únicamente comprobar si algunos mosquitos sobrevivían, sino descubrir cómo lo conseguían.

Fueron analizadas cinco enzimas relacionadas con los procesos de desintoxicación del organismo del insecto. Estas proteínas forman parte de los mecanismos naturales que permiten a los mosquitos enfrentarse a determinadas sustancias potencialmente dañinas.

Cuando el insecticida entra en el organismo, se desencadena una respuesta celular. El mosquito incrementa la actividad de determinadas enzimas que pueden unirse a las moléculas tóxicas, modificar su estructura y convertirlas en compuestos menos peligrosos que posteriormente pueden ser eliminados. Entre todas las proteínas estudiadas hubo una que destacó claramente: la beta-esterasa.

Los análisis mostraron que su actividad aumentaba de forma muy marcada después de que los mosquitos fueran expuestos a la alfa-cipermetrina. Además, las simulaciones moleculares indicaron una fuerte capacidad de interacción entre esta enzima y el insecticida.

De esta forma, los resultados apuntan a que la beta-esterasa constituye uno de los principales mecanismos utilizados por Aedes aegypti para hacer frente a este producto. Otras enzimas, como CYP450 y GST, también participaron en los procesos de desintoxicación, aunque con un comportamiento diferente.

La diferencia es importante: no todas las defensas del mosquito funcionan igual frente a todos los compuestos. Algunas proteínas pueden actuar sobre un amplio abanico de sustancias, mientras que otras parecen estar especialmente adaptadas para neutralizar determinados productos químicos.

No son todavía "supermosquitos"

Los investigadores insisten en una cuestión fundamental: los resultados no demuestran que la población estudiada haya desarrollado una resistencia permanente a la alfa-cipermetrina.

Se trata de una señal temprana y localizada. El experimento se realizó además con una población de Aedes aegypti criada en laboratorio, por lo que no puede asumirse que los mismos niveles de resistencia existan en todos los mosquitos de la especie ni en todas las regiones del planeta.

Las condiciones ambientales, el tiempo durante el que se han utilizado insecticidas y las estrategias de control aplicadas en cada territorio pueden modificar considerablemente la evolución de la resistencia, pero precisamente esa fase inicial puede ser la más importante para intervenir.

Por otro lado, la resistencia a determinados insecticidas puede disminuir si deja de utilizarse el producto que está ejerciendo la presión selectiva. Esto abre la puerta a estrategias destinadas a evitar que los mecanismos de resistencia se consoliden y se extiendan.

Una carrera entre los mosquitos y la salud

El descubrimiento plantea un problema que va más allá de la lucha contra una simple plaga. Aedes aegypti es uno de los principales vectores de enfermedades víricas como el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla.

Por eso, cualquier pérdida de eficacia de las herramientas utilizadas para controlar sus poblaciones puede tener consecuencias sanitarias importantes.

La resistencia a los insecticidas ya es una realidad en algunas poblaciones de mosquitos de distintas partes del mundo. El estudio de Delhi advierte de que la velocidad a la que aparece el fenómeno puede ser diferente según el territorio y las condiciones locales, por lo que no existe un momento universal en el que un producto deje de funcionar. El desafío consiste ahora en evitar que una señal localizada termine convirtiéndose en un problema generalizado.

La solución, lejos del insecticida

Una de las conclusiones más relevantes del estudio es que aumentar indefinidamente la utilización de los mismos productos no constituye necesariamente una solución. Si los mosquitos están desarrollando mecanismos para neutralizarlos, una exposición continuada puede favorecer precisamente la expansión de esos mecanismos.

Los científicos plantean varias vías para reducir ese riesgo. Una de ellas consiste en utilizar inhibidores capaces de bloquear las enzimas que permiten al mosquito desintoxicar el insecticida. Otra estrategia pasa por alternar distintos productos para reducir la presión selectiva ejercida de forma continuada por un único compuesto.

También resulta fundamental actuar antes de que los mosquitos lleguen a convertirse en adultos. La eliminación de los lugares donde se reproducen y las técnicas de control biológico pueden reducir las poblaciones sin depender exclusivamente de los insecticidas químicos.

El objetivo, por tanto, no es encontrar un veneno cada vez más potente, sino evitar que la lucha contra el mosquito se convierta en una carrera en la que el insecto termine siempre un paso por delante.