Sigue el streaming en directo del eclipse solar desde el aire

España se prepara para vivir este miércoles 12 de agosto un eclipse solar total, un fenómeno que no se había visto desde la Península Ibérica en más de un siglo. Y esta vez lo veremos desde el cielo, ya que Iberia lo retransmitirá desde una aeronave a 11.000 metros de altitud. Puedes seguirlo a través de nuestro streaming.

A las 18:45 despegó desde Madrid-Barajas el vuelo IB1473, con destino y origen en Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A las 19:33, una cámara instalada en la ventanilla derecha muestra la sombra del eclipse deslizándose sobre la superficie terrestre o las nubes, según las condiciones meteorológicas. Además, el despliegue también facilita observar el entorno solar, incluyendo Venus y Mercurio, desde una posición privilegiada sobre la atmósfera.

El vuelo, identificado con el código IB1473, en homenaje al año de nacimiento de Nicolás Copérnico, utiliza un Airbus A321XLR y ha sido diseñado para maximizar las condiciones de observación sobre la provincia de Palencia, en Castilla y León.

A bordo viajan responsables del proyecto Shelios y un piloto con formación en astrofísica, junto a otros investigadores que lidera Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. En su comunicado subraya que observar desde la altitud de crucero ofrece una visión clara de la corona solar sin nubosidad ni distorsiones atmosféricas.

La experiencia no es solo para los pasajeros, ya que gracias a esta retransmisión cualquiera que esté en casa puede disfrutar de esta vista del eclipse.