Eclipse solar total 2026, streaming en directo: sigue el evento astronómico del año

Este miércoles 12 de agosto, tiene lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años. El eclipse solar total será visible desde algunas zonas del norte y el este de España. Lo que ocurrirá al término de la tarde es que la Luna se colocará entre la Tierra y el Sol y llegará a cubrirlo por completo en una franja concreta del territorio peninsular. En el resto del país, el eclipse podrá observarse de forma parcial. Como el fenómeno tendrá lugar al atardecer, la hora y la duración de cada fase dependerán del lugar desde el que se contemple.

Aunque este eclipse será el primero de una serie de tres grandes fenómenos solares que podrán verse desde España entre 2026 y 2028. Sin embargo, observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar daños permanentes en la retina e incluso pérdida de visión. La radiación solar puede lesionar los ojos sin causar dolor ni ofrecer una señal de aviso inmediata.

Por este motivo, nunca se debe mirar directamente al Sol durante el eclipse sin unas gafas específicas para observación solar. Estas deben incluir la referencia EN ISO 12312-2:2015, el marcado CE cuando se hayan comercializado en la Unión Europea, el nombre del fabricante, las instrucciones de uso y las advertencias correspondientes.

No utilizar materiales improvisados

Solo la referencia ISO 12312-1 no garantiza que unas gafas sean apropiadas para mirar el Sol, ya que corresponde a gafas de sol convencionales para uso general. Tampoco es seguro utilizar radiografías, cristales tintados, filtros caseros u otros materiales improvisados. El riesgo aumenta todavía más si se emplean prismáticos, cámaras, telescopios o anteojos sin un filtro solar diseñado específicamente para ellos, ya que sus lentes concentran la luz y pueden dañar la vista en muy poco tiempo.

Las gafas y filtros deben estar en buen estado, sin arañazos, burbujas, manchas ni zonas más claras. El material debe ofrecer una protección uniforme en toda su superficie, ya que un pequeño defecto puede dejar pasar suficiente radiación como para causar una lesión ocular.

Pero en el caso de no contar con los medios necesarios para ver el eclipse, puedes seguir este evento astronómico a través de nuestro streaming en directo desde el Observatorio de Yebes en Guadalajara.