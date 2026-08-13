Antena 3 Noticias
Última hora

Eclipse

¿Cómo han reaccionado los animales al eclipse solar?

Algunos animales llegaron a refugiarse y comenzaron a tocarse entre ellos para calmarse.

Safari en África

¿Cómo ha afectado el eclipse a los animales ? | Getty Images

Publicidad

Jaime Álvarez
Publicado:

El eclipse solar total no solo sorprendió a aquellas personas que miraban al cielo. También tuvo efectos visibles en algunos animales, como se ha podido ver en el Safari de Madrid, donde varias especies reaccionaron con nerviosismo al cambio repentino de luz.

El efecto que tuvo en los animales dejó sorprendidos a todos los profesionales del centro. Estos expresaron que esperaban una reacción "nula o casi nula" y les cogió por sorpresa la respuesta de las criaturas.

Según ha contado, la mayoría de las manadas comenzaron a correr en círculos, a pelear entre ellas y a mostrarse nerviosas cuando el cielo empezó a oscurecerse. Los animales más sensibles también modificaron su comportamiento ante la falta de luz.

Como si fuera de noche

Uno de los casos más llamativos fue el de las elefantas del Safari. Estas, al percibir el cambio de luz, se fueron hacia su instalación interior al igual que hacen cuando es de noche.

Después, cuando volvió la claridad, los animales salieron corriendo asustados. “Para ellos fue una gran sorpresa reactivarse a la luz”, ha indicado un veterinario del centro, que ha destacado que el eclipse llegó a oscurecer mucho el entorno.

Las elefantas Alice y Baby, de 57 y 59 años, tampoco habían vivido nunca un eclipse total. Ambas se pusieron nerviosas, comenzaron a barritar y a tocarse entre ellas para calmarse, aunque poco después recuperaron la tranquilidad. Aunque el nerviosismo fue temporal, el episodio dejó una imagen llamativa de cómo la naturaleza también responde ante un fenómeno astronómico tan excepcional.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto 2026: estas son las gafas homologadas

Gafas eclipse

Publicidad

Ciencia

Eclipse solar total en España

Cuándo será el próximo eclipse en España

Eclipse solar a las 20:20

El espectacular timelapse que muestra cómo se vio el eclipse total desde España

Safari en África

¿Cómo han reaccionado los animales al eclipse solar?

Javier Lopera, comandante del vuelo que retransmitió el eclipse solar total en directo.
Eclipse Solar

Javier Lopera, comandante del vuelo que retransmitió en directo el eclipse solar total: "Ha sido un regalo"

Eclipse solar
Eclipse solar

España se queda a oscuras 114 años después: así se ha vivido el eclipse solar total que ha paralizado al país

Eclipse solar total en España
Eclipse Solar

Eclipse solar total 2026: el evento astronómico del año dice adiós a España hasta el 2 de agosto de 2027

El eclipse solar total de 2026 dice adiós pero no por mucho tiempo, España vive un trío de eclipses los próximos dos años, 2027 y 2028.

Roberto Brasero y César Gonzalo
Expertos

Así han vivido Roberto Brasero y César Gonzalo el eclipse solar total: "Lo especial ha sido que lo hemos vivido"

Los meteorólogos Antena 3 Noticias cuentan su experiencia del primer eclipse solar del siglo.

Eclipse desde el avión

El eclipse solar desde un avión a 10.000 metros de altitud: así se ha visto el evento astronómico del año desde el aire

El eclipse solar en su totalidad

España vive un fenómeno histórico: el primer eclipse solar total en más de 100 años

Cazadores de eclipses se reúnen en España para vivir un fenómenos histórico

Los cazadores de eclipses, unos apasionados de vivir este fenómeno: "Voy donde me quieran llevar"

Publicidad