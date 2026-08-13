¿Cómo han reaccionado los animales al eclipse solar?

El eclipse solar total no solo sorprendió a aquellas personas que miraban al cielo. También tuvo efectos visibles en algunos animales, como se ha podido ver en el Safari de Madrid, donde varias especies reaccionaron con nerviosismo al cambio repentino de luz.

El efecto que tuvo en los animales dejó sorprendidos a todos los profesionales del centro. Estos expresaron que esperaban una reacción "nula o casi nula" y les cogió por sorpresa la respuesta de las criaturas.

Según ha contado, la mayoría de las manadas comenzaron a correr en círculos, a pelear entre ellas y a mostrarse nerviosas cuando el cielo empezó a oscurecerse. Los animales más sensibles también modificaron su comportamiento ante la falta de luz.

Como si fuera de noche

Uno de los casos más llamativos fue el de las elefantas del Safari. Estas, al percibir el cambio de luz, se fueron hacia su instalación interior al igual que hacen cuando es de noche.

Después, cuando volvió la claridad, los animales salieron corriendo asustados. “Para ellos fue una gran sorpresa reactivarse a la luz”, ha indicado un veterinario del centro, que ha destacado que el eclipse llegó a oscurecer mucho el entorno.

Las elefantas Alice y Baby, de 57 y 59 años, tampoco habían vivido nunca un eclipse total. Ambas se pusieron nerviosas, comenzaron a barritar y a tocarse entre ellas para calmarse, aunque poco después recuperaron la tranquilidad. Aunque el nerviosismo fue temporal, el episodio dejó una imagen llamativa de cómo la naturaleza también responde ante un fenómeno astronómico tan excepcional.

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