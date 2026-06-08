La Fundación FERO entrega cerca de un millón de euros a siete proyectos clave contra el cáncer

La Fundación FERO Cáncer ha concedido cerca de un millón de euros en ayudas a siete proyectos de investigación oncológica de excelencia durante la Gala FERO. Una gala que se ha celebrado la noche de este martes en Barcelona con el principal objetivo de acelerar el desarrollo de nuevas terapias, mejorar el diagnóstico precoz y ampliar las opciones de tratamiento para pacientes con cáncer a través de investigaciones lideradas por centros biomédicos del país.

La ceremonia ha reunido a investigadores, profesionales sanitarios, representantes empresariales, filántropos y miembros de la sociedad civil comprometidos con el avance de la investigación contra el cáncer. Las ayudas reconocen proyectos que abordan algunos de los mayores retos actuales de la oncología, desde nuevas inmunoterapias y terapias celulares de precisión hasta tratamientos innovadores para tumores de difícil abordaje, como el cáncer de páncreas o determinados tumores cerebrales infantiles.

"Cada una de estas becas representa una oportunidad para acercar la ciencia a los pacientes. Nuestro objetivo es apoyar proyectos innovadores capaces de transformar el conocimiento científico en nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento", ha destacado Marta Cardona, directora general de FERO Cáncer.

Investigadores galardonados

Luciano Di Croce, investigador del Centro de Regulación Genómica (CRG), se ha alzado con la Beca FERO-Aladina en cáncer pediátrico gracias al proyecto Targeting Epigenetic Vulnerabilities to Stop Diffuse Midline Glioma, centrado en identificar nuevas vulnerabilidades terapéuticas en el glioma difuso de línea media, uno de los tumores cerebrales infantiles más agresivos.

Por su parte, Eva María Novoa, también investigadora del CRG, ha sido seleccionada para la Beca FERO para jóvenes investigadores, patrocinada por la Fundación Ramón Areces, por un trabajo que explora nuevas herramientas de secuenciación nanopore con el objetivo de desarrollar métodos más rápidos, accesibles y precisos para la detección precoz del cáncer.

La Beca FERO en cáncer de mama, con el respaldo de MANGO, ha sido para María Vidal, de la Fundació de Recerca Clínic Barcelona – FRCB-IDIBAPS, que estudiará cómo la interrupción abrupta de la lactancia puede influir en la evolución y el comportamiento biológico del cáncer de mama asociado al embarazo.

Pere Barba, investigador del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha obtenido la Beca FERO-Carmen Mateu para jóvenes médicos-investigadores, impulsada por Perelada, para avanzar en el desarrollo de una nueva generación de terapias CAR-T más precisas y seguras frente a las leucemias agudas.

La Beca FERO para jóvenes investigadores, con el apoyo de la Fundación Bosch Aymerich, ha reconocido el trabajo de Elisa Espinet, que analizará los mecanismos de respuesta y resistencia a los inhibidores Pan-KRAS en cáncer de páncreas, una de las estrategias terapéuticas más prometedoras para este tumor.

En el ámbito de la inmunoterapia, Gabriel Rabinovich, investigador del CaixaResearch Institute, ha sido galardonado con la Beca FERO Dr. Baselga, respaldada por la Fundación Gándara, para desarrollar nuevas estrategias inmunológicas capaces de superar las barreras que limitan la respuesta del sistema inmunitario frente al cáncer de páncreas.

Finalmente, María D. Mayan, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, ha obtenido la Beca FERO en cáncer de mama, con el apoyo de ghd, por un proyecto orientado a potenciar la capacidad de las terapias CAR-NK para identificar y eliminar células tumorales con mayor eficacia.

25 aniversario de FERO Cáncer

La edición de este año ha tenido un significado especial al coincidir con el 25 aniversario de FERO Cáncer, haciendo hincapié en una nueva identidad visual y un manifiesto renovado para reforzar su compromiso con la investigación traslacional.

La gala ha incluido además una campaña solidaria destinada a recaudar 160.000 euros para financiar estudios de diagnóstico molecular de 800 pacientes atendidos en hospitales públicos. Con más de 30 millones de euros invertidos en investigación durante su trayectoria, FERO Cáncer consolida así su papel como uno de los principales impulsores de la investigación oncológica en España.

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