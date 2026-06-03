Cuándo llega Artemis III: fechas y preparativos de la próxima misión de la NASA

Las misiones Apolo supusieron una auténtica hazaña tecnológica en una época en la que todavía existían muchas incógnitas sobre los viajes espaciales. Aunque la humanidad consiguió llegar a la Luna varias veces, el nivel de riesgo era enorme. Desde entonces, se han dedicado décadas a estudiar el entorno lunar y desarrollar tecnologías más avanzadas para garantizar misiones mucho más seguras y sostenibles.

El objetivo siempre ha sido regresar a la Luna, pero con mejores garantías y pensando en el futuro de la exploración espacial.

Por eso, antes de volver a pisar la superficie lunar de forma habitual, es fundamental que Artemis III sirva para comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente y que las próximas misiones tripuladas puedan realizarse con la máxima seguridad posible.

¿Cuándo tendrá lugar Artemis III?

La misión Artemis III de la NASA está prevista para mediados o finales del año 2027.

Tras el éxito de Artemis II alrededor de la Luna, esta misión busca poner a prueba nuevas tecnologías y preparar el camino para futuras expediciones tripuladas más ambiciosas.

Es decir, Artemis III, servirá como paso clave para probar tecnologías, sistemas de alunizaje y operaciones necesarias antes de que los astronautas puedan volver a caminar sobre la superficie lunar en futuras expediciones.

¿Qué objetivos tendrá la próxima misión de la NASA Artemis III?

En un principio el objetivo de esta nueva misión de la NASA era realizar el alunizaje, pero ya no será así. La NASA ha decidido probar todo en la órbita terrestre baja, ya que allí se pueden las pruebas con garantías y, a la vez, se reducen costes y riesgo.

En Artemis III habrá muchos vehículos implicados: el cohete SLS y la nave Orión (como en Artemis II), y también los sistemas de aterrizaje HLS de SpaceX y Blue Origin.

La misión Artemis III buscará verificar que la nave Orión puede conectarse correctamente con los sistemas de aterrizaje lunar desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Tras esa unión en el espacio, parte de la tripulación se trasladará de una nave a otra para comprobar que las maniobras y operaciones entre vehículos funcionan con seguridad antes de futuras misiones de alunizaje.

En esta ocasión, los astronautas de Artemis III permanecerán más tiempo en el espacio. Esto les permitirá obtener datos adicionales sobre los sistemas de soporte vital del Orión bajo condiciones tripuladas prolongadas.

En un futuro sí se prevé que Artemis IV aterrice en la Luna y continúe con los planes de exploración y presencia humana sostenida en el satélite.

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