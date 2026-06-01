Calendario lunar de junio 2026: mayo se despide con la luna azul

El mes de junio presenta un calendario lunar marcado por cuatro fases principales que influyen en la observación del cielo nocturno, las mareas y distintas prácticas agrícolas y culturales. A lo largo del mes la Luna transita por periodos menguantes y crecientes que permiten seguir con detalle la evolución del ciclo lunar.

Estas son las fases lunares del mes de junio:

Cuarto menguante (8 de junio). Durante esta fase la parte iluminada de la Luna disminuye cada día. Vista desde el hemisferio norte, la mitad izquierda aparece iluminada. Es un periodo asociado a menor actividad en determinadas tareas agrícolas y a mareas más moderadas.

Durante esta fase la parte iluminada de la Luna disminuye cada día. Vista desde el hemisferio norte, la mitad izquierda aparece iluminada. Es un periodo asociado a menor actividad en determinadas tareas agrícolas y a mareas más moderadas. Luna nueva (15 de junio). Marca el inicio de un nuevo ciclo lunar. La Luna no es visible desde la Tierra porque se sitúa entre nuestro planeta y el Sol. Es una fase ideal para observar el cielo profundo ya que la ausencia de luz lunar permite ver con mayor claridad estrellas y objetos lejanos.

Marca el inicio de un nuevo ciclo lunar. La Luna no es visible desde la Tierra porque se sitúa entre nuestro planeta y el Sol. Es una fase ideal para observar el cielo profundo ya que la ausencia de luz lunar permite ver con mayor claridad estrellas y objetos lejanos. Cuarto creciente (21 de junio). La mitad derecha del disco lunar aparece iluminada y la luz aumenta progresivamente. Esta fase suele asociarse a un incremento de actividad en agricultura, jardinería y pesca además de ofrecer buenas condiciones para la observación astronómica.

La mitad derecha del disco lunar aparece iluminada y la luz aumenta progresivamente. Esta fase suele asociarse a un incremento de actividad en agricultura, jardinería y pesca además de ofrecer buenas condiciones para la observación astronómica. Luna llena (30 de junio). La luna llena de junio recibe el nombre de Luna del Ciervo, una denominación tradicional vinculada al momento del año en que los ciervos comienzan a desarrollar nuevas astas. Es una fase muy apreciada por aficionados a la astronomía y la fotografía nocturna.

Además de estas fases principales, junio se divide en dos periodos: la luna menguante, del 1 al 14 de junio, y la luna creciente, del 16 al 29 de junio. Durante la menguante, la parte iluminada se orienta hacia el este. Durante la creciente, hacia el oeste, siempre desde la perspectiva del hemisferio norte.

Datos curiosos de las fases lunares

La Luna de Fresa no es rosa. Aunque su nombre pueda sugerirlo, la Luna Llena de junio no cambia de color. El término procede de las tribus nativoamericanas que asociaban esta luna con la recolección de fresas silvestres al final de la primavera. En Europa también se la conoce como Luna de la Miel o Luna de la Rosa .

Aunque su nombre pueda sugerirlo, la Luna Llena de junio no cambia de color. El término procede de las tribus nativoamericanas que asociaban esta luna con la recolección de fresas silvestres al final de la primavera. En Europa también se la conoce como . El solsticio de verano modifica la altura de la Luna. El 21 de junio llega el solsticio de verano, el día más largo del año en el hemisferio norte. En estas fechas el Sol alcanza su punto más alto en el cielo y, por contraste, la Luna suele verse más baja sobre el horizonte. Esto puede hacer que la Luna Llena de junio se perciba más grande y anaranjada debido al efecto óptico de la atmósfera.

El 21 de junio llega el solsticio de verano, el día más largo del año en el hemisferio norte. En estas fechas el Sol alcanza su punto más alto en el cielo y, por contraste, la Luna suele verse más baja sobre el horizonte. Esto puede hacer que la Luna Llena de junio se perciba más grande y anaranjada debido al efecto óptico de la atmósfera. La Luna creciente de junio es especialmente visible al atardecer. Entre el 16 y el 29 de junio, la Luna creciente aparece cada vez más iluminada y es fácil verla al atardecer cuando se sitúa hacia el oeste. Es una de las fases más fotogénicas del mes y una de las preferidas para quienes disfrutan de la fotografía lunar.

Con todas estas fases y curiosidades, junio se convierte en un mes ideal para seguir de cerca el cielo nocturno y disfrutar de uno de los ciclos lunares más interesantes del año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.