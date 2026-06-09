Graban por primera vez a un tiburón blanco adulto en aguas del Mar Mediterráneo

Su misión era retirar redes fantasmas en alta mar, sin embargo, estos buzos fueron testigos de un encuentro "extraordinario". Se encontraron frente a frente con un tiburón blanco adulto en el Mar Mediterráneo.

No es la primera vez que se avista un tiburón blanco en aguas del Mediterráneo, de hecho, el Instituto Español de Oceanografía aseguró a principios de año que estos animales mantienen una presencia persistente, pero extremadamente infrecuente en el Mediterráneo español, donde su detectabilidad es muy baja.

En esta ocasión el escualo adulto se encontró en alta mar en el estrecho de Sicilia. Los afortunados fueron los equipos de la Fundación Healthy Seas junto con sus socios Ghost Diving y SDSS. Las imágenes que han capturado se cree que son las primeras imágenes submarinas de un tiburón blanco adulto en su hábitat natural, en el Mediterráneo.

El tiburón blanco, como el resto de grandes depredadores marinos, cumplen una función clave en el equilibrio del océano. Pero, debido a las actividades humanas está en peligro crítico de extinción.

Las imágenes y fotografías del tiburón blanco fueron captadas bajo el agua por Derk Remmers, voluntario de Ghost Diving. En declaraciones en la web de healthyseas.org explicó que "Estadísticamente, es mucho más probable ganar la lotería que encontrarse con un animal tan emblemático bajo el agua. Uno pasa décadas buceando en pecios y retirando redes abandonadas, pero nada te prepara para un momento como este. Un encuentro con un tiburón en alta mar en el Mediterráneo es una locura, pero aun así seguimos adelante con nuestro plan de buceo para retirar las redes del pecio, ya que este momento demostró claramente la importancia de nuestro trabajo".