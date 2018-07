Antena 3 Noticias emite este jueves a la 01.00h. el especial ‘La manada. La sentencia’

El mismo día que se hará pública la sentencia, Antena 3 emite un reportaje especial que recoge las claves de una de las decisiones judiciales más esperadas. Cinco meses después de que el juicio quedara visto para sentencia, este Especial de Antena 3 Noticias ofrecerá el análisis más completo del fallo que determinará si existió consentimiento de la joven o si ‘La Manada’ fue responsable de una violación grupal.

Los reporteros del programa viajan a Pamplona, Sevilla y Madrid para conocer la reacción al veredicto en la ciudad donde se produjeron los hechos en San Fermín de 2016, la opinión de los familiares y vecinos del barrio donde crecieron los jóvenes acusados de la violación y lo que piensan sobre la sentencia en el entorno de la víctima.

En el especial informativo “La manada. La sentencia” los espectadores podrán escuchar el testimonio de mujeres víctimas de violación. Por ejemplo, el caso de Paula, que vivió un proceso judicial parecido al que hemos asistido en el caso de ‘La Manada’: “El juicio en sí fue muy duro. El tener que decir públicamente delante de otras personas lo que te ha pasado. El tener que exponer para que una persona o tres decidan que eso, que tú sabes que es verdad, es verdad, pues es humillante”.

En los días que se celebraba el juicio, otras mujeres violadas revivieron sus dramas, a veces acallados durante años. El reportaje también recoge las palabras de una de esas víctimas que prefirieron no denunciar y ahora, años más tarde, lamentan no haber sido capaces de denunciar la agresión: “Me sentí culpable durante mucho tiempo porque salí sola, porque quizá no me tenía que haber tomado ese chupito, tenía que haberme puesto otra ropa para salir porque me puse un vestido de licra negro pegado”.

En el especial se hace un repaso al movimiento social que despertó el suceso denunciado en Pamplona. Desde el primer momento se produjeron concentraciones en solidaridad con la joven que denunció la violación. Meses después hubo manifestaciones, pregones en numerosas fiestas populares recordando a los hombres que existen límites e incluso chirigotas en los carnavales donde se expresaba la repulsa a “las manadas”.

Por otra parte, familiares y amigos han asegurado que no se ha respetado la presunción de inocencia de los acusados.

Los cinco miembros están en prisión preventiva desde julio de 2016. En pocos meses cuatro de ellos se volverán a sentar en el banquillo por un presunto abuso sexual cometido contra otra joven en Pozoblanco, Córdoba.