Los afectados por la bacteria E-coli se multiplican en Europa

Se llama Elena Espeso. Esta atleta española llegó a la meta del maratón de Hamburgo con diarrea hemorrágica. Lo que no sabía en ese momento, es que ella era una más de las afectadas por la peligrosa bacteria E coli

"Era incontenible. Llegué a meta con la cabeza más que con otra cosa. Lo que vi ya no era diarrea como tal, sino que era sangre y ya me preocupé bastante" nos cuenta Elena que sigue hospitalizada.

Nada más terminar, fue ingresa en un hospital de la ciudad. Lleva allí desde el 22 de mayo. La maratoniana asegura que en ningún momento comió pepino, pero si mucha fruta y verdura.

"Una mezcla de verduras, una especie de menestra. No me hace mucha gracia a mi el pepino con lo cual, no comí pepino"

Las autoridades alemanas reconocen que no saben aún cual es el origen del brote de E coli. Un brote que ya se ha cobrado la vida de 16 personas. 15 en Alemania y una en Suecia. En los laboratorios se trabaja a contrareloj mientras el número de afectados sigue creciendo. Alemania con más de 1400 bate el record. Pero se han dado casos en Reino Unido, Holanda, Suecia, Dinamarca y Francia. Todos ellos infectados tras viajar al país germano