Las cinco noticias más importantes de este martes 5 de junio

Mariano Rajoy anuncia que deja la presidencia del Partido Popular: "Ha llegado el momento de poner punto final a esta etapa"

Mariano Rajoy propone la celebración de una junta directiva nacional para convocar un congreso extraordinario para abrir una nueva etapa en el partido con una nueva dirección. "Cumpliré mi mandato de presidente del PP hasta el día que elijáis a la persona que me va a sustituir", aseguraba el expresidente del Gobierno, que deja además la renovación del partido en manos de su sucesor.

La lista de ministros y cargos del Gobierno de Pedro Sánchez

Desde que la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy saliera adelante, el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado trabajando para conformar su equipo. Josep Borrell, Carmen Calvo o Adriana Lastra han sido los primeros nombres en confirmarse.

El detenido por la muerte de la niña de Vilanova i la Geltrú escondió el cuerpo de la pequeña bajo un colchón

El jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, Antoni Rodríguez, ha explicado en rueda de prensa los detalles de la investigación sobre la muerte de una niña autista en Vilanova i la Geltrú.

Puigdemont y los exconsellers huidos interponen una demanda civil contra el juez Llarena y piden su recusación

Carles Puigdemont y los exconsellers huidos alegan que el juez Pablo Llarena no estaría "respetando su derecho a la presunción de inocencia" y aseguran que no so perseguidos por la Justicia, sino "por la ideología del juez".

El juez dicta prisión inmediata para cuatro de los condenados de Alsasua por riesgo de fuga

Los condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión se encontraban en libertad provisional. La Fiscalía había pedido su ingreso en prisión por riesgo de fuga, lo que ha sido atendido por el juez de la Audiencia Nacional.