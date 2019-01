Las cinco noticias más importantes de este domingo 20 de enero

El túnel vertical estará terminado a última hora de la noche pero tardarán unas nueve horas en asegurarlo

Los equipos de rescate continúan trabajando en la construcción de una galería vertical para poder llegar a Julen. Sin embargo, la aparición de materiales duros está complicando esta labor, que podría estar acabada esta noche.

Los mineros usarán un taladro de cuatro brocas para acceder a Julen

El artilugio está dotado de una abrazadera central que sostendrá la manguera que succionará la tierra para acceder hasta Julen. El herrero que ha creado la cápsula para descender por el pozo también ha sido el encargado de fabricar el taladro contrarreloj y ha contado a Antena 3 Noticias cómo lo ha fabricado.

El líder del PP considera que el PP debe aglutinar el voto de la derecha y afirma que "No se puede unir España desuniendo el voto"

El líder del PP reclama a los suyos que no miren a otros partidos y que trabajen para que el voto que se ha ido a Vox y Ciudadanos vuelva a su formación.

El testimonio del supuesto cómplice de Pablo Ibar, que fue exculpado: "No entiendo cómo el jurado no conoce mi historia"

Steh Peñalver fue condenado a muerte tras ser acusado de ser cómplice de Pablo Ibar, pero tras ganar una apelación fue exculpado. Sin embargo esto es algo que no conocía el jurado que declaró culpable de asesinato al hispano-estadounidense. Este no es el único dato sobre la historia de Ibar que el juez no comunicó al jurado, lo que ahora da opciones a una apelación.

Trump arranca su tercer año de mandato sin respaldo del Congreso y con cierta erosión entre el electorado

Donald Trump comienza su tercer año al frente de la presidencia de Estados Unidos sin la fuerza del Congreso al completo, en medio de una desaceleración económica, con el hastío de sus socios internacionales y la losa permanente de la investigación especial sobre sus hombros.