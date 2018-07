Los internautas no tienen claro que McLaren sea competitivo en 2016

Con Fernando Alonso montando un viejo motor para evitar sanciones los internautas esta semana mostraban su preocupación en redes sociales por la fiabilidad que mostraría el McLaren en Silverstone. Con mucho sentido del humor, desde el perfil de Twitter que el equipo Honda le ha creado al motor de Fernando, @hondapu14, se confirmaba la noticia: "El retorno de Mariano, los ingenieros de McLaren me han devuelto a la vida a tiempo del GP de Gran Bretaña, brillante!!". Este comentario no gustaba a todos los aficionados: "@josea87: A los de @HondaRacingF1 se les está yendo la cabeza demasiado ya con las tonterías...".

Otros no entendían la estrategía de McLaren: "@JavierPerulero: McLaren no os estáis jugando nada, que mas dará meter motor nuevo y que os penalicen". En Facebook, Dordy Verbel Jr. cambiaba las declaraciones de Fernando ALonso en las que aseguraba que el circuito de Silverstone no se adaptaba demasiado bien al monoplaza y decía: "Es mejor decir que McLaren no se adapata este año a la F1". Para Óscar Vidal, en la misma red social, "a lo único que se adapta bien el McLaren es al garaje". Las bromas sobre el 'annus horribilis' de los de McLaren se repetían en la Red: "@Xexulito: Dicen que Alonso y Button salen desde Gibraltar".





La Pregunta Web de la Semana: '¿Crees que McLaren será competitivo en 2016?' revelaba en el momento de los primeros entrenamientos libres un empate técnico con un aluvión de comentarios de aficionados:



- Mario Flores Rodríguez: Si no tuvieran los problemas de fiabilidad y pudieran dar toda la potencia estarían junto los Williams. Es cuestión de dar con la tecla y crear el software correcto



- @jostheboss87: Honda no ha estado a la altura este año, como mucho igualarían a Renault o Ferrari en 2016 pero nunca a Mercedes.



- Javier Perez: Confío en Alonso y McLaren, con Honda tengo dudas, espero que sean capaces de solucionar sus problemas.



Otro de los temas más comentados ha sido la posible renovación de Kimi Raikkonen en Ferrari, que no acababan de tener muy clara los internautas:



- CheleF1 (Facebook): Por las declaraciones de Kimi entiendo que Ferrari le va a dar boleto. Una pena porque es un personaje único



- Joas Schweinsteiger (Facebook): Kimi de hecho deberia autojubilarse y dedicarse a algo que realmente le apasione