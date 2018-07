Los internautas exigen más igualdad en pista en un Mundial monopolizado por Red Bull

Ya en el previo la mayoría apostaba porque Fernando Alonso terminaría en el podio: @Ad_Libitum2012: "Yo apuesto por un podium con Alonso, Webber y Vettel", @maxiperez93: "Alonso en tierras estadounidenses suele hacer salidas magistrales, hoy repite la de 2004 en Indianapolis".

La salida de Sergio Pérez de McLaren encendía los comentarios con distintos criterios. Algunos como @jokinmoran7 apoyaba la continuidad del mexicano en McLaren: "A mí Sergio Pérez me parece un grandísimo piloto no entiendo como McLaren ha tomado la decisión de restringir su contrato", mientras otros internautas como @pepeluone destacaban la "buena decisión que Sergio Pérez se vaya de Mclaren, le quedaba muy grande el asiento y hacia cosas raras en carrera".

Ya en los primeros minutos de la carrera la salida de Adrian Sutil tras un toque con Pastor Maldonado centraba la atención de los espectadores en las redes:@fracisco95: "Adiós a Sutil, qué mala suerte tiene", otros como @Metallonsista bromeaban con la lentitud con la que los comisarios retiraban el coche del de Force India de la pista: "Sutil no ha hecho honor a su nombre para retirarse".

Vettel se veía beneficiado con un safety car y se permitía incluso serpentear con su coche en la pista hasta que los coches recuperaban el ritmo normal:



@Paumenaycoma: Vettel distrae a Grosjean y a volar #A3F1EEUU esos volantazos a ver si se los penalizan q el Sc apagó ya las luces !



@martachp: Yo sueño o estaba prohibido parar el ritmo del resto cuando se va el SC? Está claro q VET puede hacer lo q le da la gana



@frinks99: No me ha quedado claro el ultimo zigzagueo de vettel ¿esta permitido o no?



El monopolio de los primeros puestos por parte de los Red Bull hacía que muchos internautas exigieran nuevas normas en la competición que aseguraran más igualdad entre los monoplazas:



@IbonneMartinez: Ojala el Mundia de F1 del 2014 deje ser ser un monopolio de Red Bull



@Nelson_Gonzale2: ¿No creeis que es muy aburrido ver la carrera sabiendo quién va a ganar de antemano?Igualdad en la F1 ya!! Que prime el pilotaje!

La evolución de Fernando en carrera emocionaba a muchos que valoraban su posición con un coche que calificaban "de bajo rendimiento" mientras otros lamentaban la poca competitividad del monoplaza por la primera línea

@IsmaelYeray: Que esté Mclaren al nivel de Ferrari ahora mismo, es para hacer autocrítica y reconocer el aburrimiento y mal año que hemos pasado

@delmoraloAlonso: va a ser subcampeón con un coche que no está entre los 6 mejores. Es el mejor piloto del mundo con diferencia.



El adelantamiento de Fernando Alonso a Nico Hulkenberg para ganarle la quinta posición aumentaba la actividad en redes con un acercamiento de Alonso hacia el podio:@jmgalan97: "Otra catapulta igual de perfecta por parte de Alonso para adelantar a Hulkenberg".

La hazaña de Vettel en Austin al convertirse en el primer piloto de la historia en conseguir 8 victorias consecutivas hacía que las redes se rindieran a su talento como @nebelis7gih: "Vaya máquina el Vettel, se saca las vueltas rápidas de la manga, como si fuera paseando durante toda la carrera xD".