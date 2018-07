"Me preocupa que haya 'Mohameds' que no se integren y no respeten los valores del país"

El candidato de CiU a las próximas elecciones generales, Josep Antoni Duran i Lleida, ha expresado su "preocupación" por que entre la población autóctona "cada vez haya más personas inmigrantes" y, en particular, personas que no acaban de integrarse en la sociedad. "Me preocupa que haya muchos 'Mohameds' que no se integren y que no respeten los valores de este país", ha señalado.



En una entrevista en Onda Cero, Durán ha retomado así un artículo que publicó en su blog el pasado mes de octubre y en el que advertía de que en la comarca del Baix Empordà "nacen más 'Mohameds' que Jordis o Josés", tal y como él mismo ha recordado.



Durán ha asegurado que plantear estas cuestiones "no es racismo, es hablar de un problema" y "lo que no puede hacerse es cerrar los ojos ante una realidad, ni dejar ese discurso a aquellos que desde extramuros de la democracia, desde el fascismo, intentan aprovecharse de esa realidad que lamentablemente es la inmigración".