El lío navideño de Roberto Leal y Eva González con el mundo Elfo: "Ya vamos a tener problemas"

El presentador revela la originalidad de que su Belén ha incorporado "la Santa Claus Village" y coincide con Eva en que tienen un elfo llamado Federico.

El lío navideño de Roberto Leal y Eva González con el mundo Elfo: "Ya vamos a tener problemas"

A Roberto Leal y a Eva González les apasiona la Navidad. Es lo que se refleja en este test en el que tienen que elegir entre tradiciones porque, en muchos casos, se quedan con las dos opciones. Además, coinciden en muchas respuestas, incluso con un lío inesperado al hablar de los elfos.

En cuanto a la decoración, la casa de Eva es una fantasía: "Belén, árbol, las pintadas detrás de los cristales...". Por su parte, la originalidad de Roberto es el Nacimiento, porque han incorporado "la Santa Claus Village" y se mezcla todo: "Dromedarios con Papá Noel, un elfo encima del caganer...".

Ahí ha tocado un tema delicado: el mundo Elfo, y la presentadora se ha extrañado de que el sevillano tenga tres cuando tiene dos niños. Para complicarlo todo, en las dos casas hay uno que se llama Federico. "Ya vamos a tener problemas, a ver cuál llegó antes", ha bromeado Roberto.

Las discusiones desaparecen con otras costumbres. Ambos prefieren la Nochebuena a la Nochevieja, el turrón al mazapán. El último debate es entre villancicos y películas navideñas. ¡No te pierdas este divertido test en el vídeo!

