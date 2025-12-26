Una noche mágica para despedir el año: así serán las Campanadas de Antena 3

Atresmedia despedirá el año 2025 y dará la bienvenida al nuevo año 2026 con una programación especial en todos sus canales, Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega y Atreseries. Se unirán el entretenimiento de más éxito junto a las mejores películas en unas noches mágicas en las que no faltará la emoción con las tradicionales Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid y los especiales en los que se repasará todo lo que ha sucedido en el año 2025.

La mejor ficción nacional, con ‘Sueños de libertad’ e internacional, con ‘Renacer’ y ‘Una nueva vida’ seguirá durante estos días en Antena 3.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote presentan las Campanadas en Antena 3, laSexta y atresplayer en un gran evento televisivo de ATRESMEDIA

Atresmedia lo tiene todo listo para el mayor evento televisivo del año: las Campanadas de Nochevieja, que por primera vez se emitirán conjuntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer. Atresmedia se prepara así para una cita única, que contará con Cristina Pedroche y Alberto Chicote al frente, un año más. El grupo de comunicación despedirá el año y dará la bienvenida al 2026 con una producción de gran formato que destacará por su realización, su despliegue técnico y su carácter multicanal.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote alcanzarán su décimo año consecutivos presentando las Campanadas juntos y lo hacen plenamente consolidados en la pareja más icónica de la Nochevieja televisiva. Ambos están dispuestos a acompañar a los espectadores en este momento único y tan especial, y lo harán sorprendiendo de nuevo con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.

Cristina Pedroche, ante este momento tan especial, asegura: “Para mí es un honor inmenso que vuelvan a elegirme para presentar las Campanadas. Este año cumplo doce retransmisiones y lo siento como un ciclo perfecto, como una vuelta completa al reloj de esta noche tan especial. Doce años… uno por cada campanada, por cada uva, por cada deseo que compartimos con millones de personas”.

Por su parte, Alberto Chicote se muestra también muy ilusionado con repetir en esta retransmisión de Atresmedia: “Este año lo afronto con la misma ilusión del primero. Tener la oportunidad de compartir este momento y por duodécima vez, es un auténtico privilegio. Para mí, es un privilegio que Atresmedia siga confiando tanto en mi como en Cristina para este momento de entrada del año, en el que todo el mundo lo vive con tanta ilusión y está pendiente del reloj de la Puerta del Sol. Es absolutamente mágico y muy especial, además que este año será retransmitido en Antena 3, laSexta y atresplayer”.

Una ilusión que Cristina Pedroche también comparte, en la que será su duodécima retransmisión consecutiva: “Sigo viviendo este momento con la misma emoción y responsabilidad de siempre. Al final, es el último programa del año, la última retransmisión, una noche mágica en la que todo un país se reúne frente a la televisión, quiero que todo salga perfecto y estar a la altura de esa magia”.

Alberto Chicote confiesa que este día tan especial “lo afronto con la inquietud de que llegue el momento tan esperado de desear Feliz Año Nuevo. Es verdad que no tenemos rituales, sino cuando llegamos al set con todo el equipo, terminamos de comentar algunos apuntes y enseguida llega el momento del REC y a disfrutar con todas las personas que nos están viendo. Es un momento muy especial y, como digo, lo afronto con muchísima ilusión”.

Y Cristina Pedroche se muestra convencida del “enorme privilegio” que está siendo acompañar a tantas familias en Nochevieja y da pinceladas de lo que los espectadores verán este 31 de diciembre: “Aunque cierro esta ‘vuelta de reloj’, siento también una ilusión renovada. Para mí, este será un año grande. Muy grande. Y que cada uno lo interprete como quiera.”

Santiago Segura, invitado especial en las Campanadas de Atresmedia

Este año, la retransmisión de las Campanadas de Atresmedia contará con muchas sorpresas y novedades, y la primera de estas en ser desvelada es que Cristina Pedroche y Alberto Chicote no estarán solos en Puerta del Sol, los acompañará un invitado muy especial: Santiago Segura. El reconocido actor y cineasta, responsable de algunos de los títulos más taquilleros del cine español, estará presente en la retransmisión. Segura tiene mucho que contar y lo desvelará el propio 31 de diciembre en directo.

Antes de las Campanadas, Adiós 2025 con Roberto Leal y Eva González para despedir el año, y recibe el nuevo año con Cantando al 2026

Eva González y Roberto Leal, dos de los presentadores de mayor éxito de la televisión, serán los encargados de conducir el especial ‘Adiós, 2025’, que Antena 3 ha preparado para antes de las Campanadas. Los presentadores despedirán el año recordando todo lo que ha pasado en este último año en Atresmedia, dando paso a bloques de zapping. Este especial está grabado en el Palacio de Fernán Núñez de Madrid.

Además, después de las Campanadas de este 31 de diciembre tendrá lugar el ya tradicional karaoke ‘Cantando al 2026’