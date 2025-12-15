Las fiestas que recuerdo
El recuerdo navideño de Eva González que provoca las risas de Roberto Leal: "¿No tenéis por ahí un sostén?"
Los dos presentadores se ponen nostálgicos para confesar ese momento de la Navidad que se ha quedado guardado para siempre en su memoria.
La Navidad es una época del año que invita a crear momentos entrañables que se convierten en recuerdos inolvidables. Eva González y Roberto Leal han compartido algunas de esas anécdotas que perduran en su memoria como tesoros nostálgicos y, a la vez, divertidos.
Al presentador se le ha venido a la mente una instantánea en la que aparece junto a su hermana, ella "superfeliz" con un regalo pero él "enfadadísimo". "Con un sombrero de pistolero y dos pistolas, porque yo seguramente no pedí eso", explica. Roberto comenta que su madre se lo puso para la foto: "Y se me nota que estoy cabreadísimo". Por si fuera poco, recibió otro regalo que tampoco había escrito en su carta y que le hizo nula ilusión.
Eva confiesa que tiene "un montón de recuerdos" navideños: "Porque la Nochebuena siempre la vivimos toda mi familia junta". Una de sus imágenes es la de su tía Mercedes "con la botella de anís cantando" un villancico que la presentadora se ha animado a entonar junto con Roberto. No obstante, para anécdotas graciosas, la de su abuelo, que en plena cena preguntó: "¿No tenéis por ahí un sostén?". Y, tal cual, terminó con "un sujetador por encima de la camisa". ¡Descubre cómo han contado estos recuerdos en el vídeo!
