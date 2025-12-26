Los propósitos de Roberto Leal y Eva González para 2026: "Nos estamos vendiendo estupendamente"

Es inevitable: al terminar un año y empezar el siguiente, ¿quién no hace balance y piensa en sus propósitos para los siguientes doce meses? Roberto Leal y Eva González también tienen una lista de deseos, compromisos y aspiraciones, aunque entre los dos deben decidir quién es más probable que los consiga.

Quizá ambos se animen a unas clases de canto o baile. De hecho, a pesar de que el presentador cree que lo segundo no se les da mal, su compañera le rebate con una anécdota de la grabación del especial de Nochevieja en Antena 3. ¡Atención spoiler! Participaban en una coreografía... y el director ha preferido repetir la secuencia pero "sin baile" para ellos dos.

En cuanto a ponerse en forma, Eva ha descrito a Roberto como "Mazinger Z" y el sevillano ha sacado su lado más presumido: "Cuando ya Zeus te ha esculpido, pedir más sería abusar". En lo que gana la presentadora es creando excusas: "Soy la reina". "Ahora entiendo muchas cosas", ha bromeado su compañero.

Ambos presentadores quieren redescubrir el arte de la siesta, mejorar en la cocina y empezar algún nuevo hobby, aunque Eva se echa a reír cuando Roberto menciona el golf. En lo que coinciden es en su intención de usar menos el móvil, sin tener muy claro que vayan a tener fuerza de voluntad. Eso sí, se lo aconsejan a todo el mundo... ¡pero después de ver este vídeo!