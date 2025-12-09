Antena 3 LogoAntena3
Atresmedia presenta su nueva campaña de Navidad en la que invita a encender la ilusión, la magia y las ganas de celebrar estas fiestas

Sonsoles Ónega e Iñaki López han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida con una conexión simulcast inédita entre Y ahora Sonsoles y Más Vale Tarde.

Publicado:

Atresmedia presenta ‘Enciende la Navidad en Atresmedia. Enciende la Navidad donde estamos todos’, su nueva campaña navideña para 2025. Se trata de una iniciativa transversal que conecta al mismo tiempo con espectadores, oyentes y usuarios del grupo para celebrar la magia, la emoción y el espíritu de unión característicos de estas fechas.

El encendido de luces en calles y ciudades coincide cada año con otro gesto muy habitual: millones de personas encienden sus televisores, radios y dispositivos para disfrutar de los contenidos de Atresmedia. De esta idea nace la nueva campaña, que anima a “encender” no solo las luces navideñas, sino también la ilusión que compartimos frente a nuestras pantallas.

Sonsoles Ónega e Iñaki López han sido los encargados de presentar el spot principal y de inaugurar oficialmente la Navidad en Atresmedia. Lo han hecho con una activación inédita: por primera vez, se realizó una conexión simulcast entre Y ahora Sonsoles, en Antena 3, y Más Vale Tarde, en laSexta. Ambos programas se han saludado en directo y han dado paso de manera simultánea a una ‘última hora’ muy especial desde Asturias.

Tras esta conexión, los espectadores han podido ver por primera vez el spot de lanzamiento de la campaña, creada conjuntamente por Atresmedia y Central Lechera Asturiana. Esta alianza estratégica busca generar un alto impacto, visibilidad y conversación durante la Navidad. Además, supone un hito para el grupo, ya que es la primera vez que una marca se suma a una acción tan destacada e identificativa como su campaña navideña.

Especiales

