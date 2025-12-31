Emotivo y divertido, el brindis de Roberto Leal y Eva González para 2026: "Vosotros sois familia"

Las doce campanadas que despiden un año y dan la bienvenida a uno nuevo tiene una gran carga simbólica. Con Roberto Leal y Eva González, convertimos cada uva en una pregunta para hacer balance de su 2025 y soñar con lo que vendrá en 2026.

La palabra con la que la presentadora define el último año es "sanación", mientras que el presentador elige "familia". En lo que coinciden los dos es su sensación de que han sido doce meses frenéticos y, si tuvieran que hacer paralelismo con una película, elegirían 'El fugitivo' y 'Forrest Gump'. Quizá por eso, su próximo lema para estar más tranquilos va a ser: "Ponme freno".

Roberto y Eva revelan cuál ha sido su canción preferida de 2025, el meme que más han mandado y el viaje que más les ha gustado. El sevillano, a riesgo de quedar "muy snob", elige Nueva York: "Se ha dado la coincidencia de que he ido dos veces".

Para 2026, ambos se ponen a soñar. Roberto pide que su pelo ya no gane más canas: "Cada año me lo voy viendo más y va a haber un momento en el que voy a parecer un yogur griego". "De stracciatella", bromea Eva. ¿Y qué le piden a los Reyes Magos? Ambos revelan lo que han escrito en sus cartas. Para terminar, hacen un emotivo brindis con un inesperado final por parte del presentador. ¡Dale al play!