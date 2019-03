La boda real ya tiene su sitio en las redes sociales

No hay evento que pase desapercibido para las redes sociales y la boda real entre los duques de Cambridge no iba a ser menos. Lo último, un grupo de fans para Camilla Parker Bowles. Anota bien y haz "clic" en "Me gusta" porque va a traer cola.

Bajo el título de "Camilla ha hecho un buen trabajo tirando del carro real", Facebook ya es una de las redes sociales que se han sumado al carro mediático de la boda del año.

En este nuevo grupo de fans, la gente comenta las imágenes de la boda y pueden verse montajes súper divertidos con comentarios ficticios acerca de todo lo que allí acontenció. Sin duda alguna, "Nos gusta". ¿Ya eres fan?