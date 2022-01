La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin confirman su separación con un comunicado

Cinco días después de que salieran a la luz las fotografías de Iñaki Urdangarin paseando de la mano con otra mujer, Ainhoa Armentia, la infanta Cristina y el ex cuñado del rey Felipe VI han enviado un comunicado anunciando su separación, que ha recogido la agencia EFE.

"De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin", rezaba el esperado comunicado, confirmando así que la expareja llevará ahora vidas por separado.

La reacción del entorno de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

Eran muchos los medios de comunicación y las personas que llevaban esperando días este comunicado, ya que desde la exclusiva de las fotografías, han sido pocas las palabras que tanto la infanta Cristina como Iñaki Urdangarin han pronunciado al respecto. Sin embargo, el entorno que les rodea sí ha hablado.

"Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos. No tengo nada más que decir", decía ahora el ex marido de la infanta Cristina. Por su parte, Pablo Urdangarin, el segundo hijo de Cristina de Borbon, confesaba que no estaba seguro de que su madre supiera la nueva relación de su padre con Ainahora Armentia: "Eso no estoy seguro. Lo tendremos que hablar en algún momento y lo averiguaremos poco a poco y ya está".

Por su parte, un día después de la exclusiva de las imágenes, la Casa Real apuntaba a la revista Semana que no iba a comentar nada sobre el asunto de las fotografías ya que no le compete porque su labor se limita a la Jefatura del Estado.

