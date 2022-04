Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, presenta a su novio Álvaro Uceda, al que conoció por una aplicación

El amor está en el aire. La primavera trae consigo las ansias de muchos por enamorarse o de gritar a los cuatro vientos que lo están y que sus relaciones van como la seda. Algunas caras conocidas aprovechan estos momentos para sacar a la luz sus romances y eso es algo que ha hecho la sobrina de la reina Letizia.

Carla Vigo ha presentado a su novio públicamente y se ha sincerado sobre la relación que mantiene con su tía.

La joven ha tenido una infancia y una adolescencia complicada y, aún con el paso de los años, sigue teniendo muy presente el dolor que sintió, y siente, por el suicidio de su madre. Un momento complicado muy diferente al que está viviendo ahora mismo donde el amor ha llegado a su vida y no ha dudado en presumir de su nuevo novio.

"Nos conocimos por una aplicación y a las dos semanas estábamos viviendo juntos. Fue un flechazo", ha confesado ilusionada sobre el chico que conoció a través de una plataforma digital, una forma que cada vez es más utilizada por la gente joven para ampliar su círculo de conocidos o, como ha ocurrido con Carla Vigo, encontrar el amor.

Ha sido por medio de una entrevista concedida en exclusiva a la revista 'Lecturas' que la joven de 21 años ha sacado a la luz algunos detalles de su vida que hasta ahora no conocíamos. El afortunado que se ha ganado el corazón de la hija de Érika Ortiz se llama Álvaro Uceda y como ha explicado vive en casa de su madre junto al joven afirmando que todo el comienzo y el rumbo de la relación ha sido "muy natural".

Pese a narrar su historia romántica con algo de vergüenza por el medio por el que se conoció con su chico, asegura que no tiene problema en hablar de sus intenciones de pasar por el altar con Álvaro. "Quiero casarme, pero no por la Iglesia", decía Carla manifestando también que "quiero ser madre", y aunque todavía no entra en sus planes ha aclarado que "si surge, no me importaría".

Entre las revelaciones de su idilio, la sobrina de los reyes de España ha comentado que Álvaro no sabía quién era, siendo sus seguidores lo que le hicieron dudar al ser una cifra elevada, preguntándose entonces el porqué. "Me preguntó que por qué tenía tantos seguidores y le dije que lo buscase en Internet", respondía simpática. Entre las declaraciones Carla ha explicado que todavía no le ha presentado a su tía Letizia a su nuevo novio, teniendo claro que se lo presentará cuando encuentre el momento oportuno.

Carla lleva años siendo un personaje público por su apellido y su pasado, pero la joven ha luchado en los últimos años por lograr hacerse un hueco en la actuación afirmando que ser "sobrina de" no le ha facilitado nada el alcanzar su objetivo y que sigue trabajando por poder lograr cumplir ese sueño.

Siguiendo con las confesiones la joven ha recordado el fallecimiento de su madre tras lo ocurrido con la actriz Verónica Forqué asegurando que fueron unos días difíciles porque se comenzaron a generar debates y muchos comentarios empatizando con la hija de la artista y afirmando que "entendí mucho a la hija de Verónica Forqué, aunque a mí me pasó todo siendo tan pequeña que no me enteré mucho". Un recuerdo de cuando solo tenía 12 años en el que conoció en plena calle lo que había ocurrido con su madre.

