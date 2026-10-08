ING ha inaugurado su nueva ‘flagship’ en Madrid, un espacio que refleja la evolución de la entidad en España, donde ya cuenta con más de 4,6 millones de clientes y se ha consolidado como el banco más recomendado del país. La nueva apertura de la entidad marca un nuevo hito en la ambición del banco de seguir ampliando las capacidades con las que acompaña a los clientes en todas sus necesidades financieras.

ING impulsa una nueva etapa de crecimiento en España con la apertura de su flagship en Madrid | ING España

Las nuevas oficinas, propiedad de Inbest GPF SOCIMI, están ubicadas en el Paseo de la Castellana, 2, en plena Plaza de Colón. El espacio cuenta con 1.820 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y una terraza, convirtiéndose en la oficina más grande de ING en España.

La ‘flagship’ de ING prestará servicio a clientes particulares, de banca privada, empresas y grandes corporaciones y nace para dar respuesta a unas necesidades financieras cada vez más amplias, reflejando la transformación de ING en España, donde la entidad ha evolucionado desde un banco centrado en el ahorro hacia una propuesta para todo y para todos. Todo ello como reflejo del momento de crecimiento del banco, que tiene previsto lanzar el segmento de banca privada en las próximas semanas y el de banca para empresas, a lo largo de 2027.

La nueva oficina traslada al mundo físico el ADN digital de ING. Diseñada para combinar tecnología y asesoramiento especializado, ofrecerá una experiencia más cercana y personalizada para los clientes. El banco espera recibir una media de 600 visitantes al día y pondrá a su disposición equipos especializados de banca para particulares y banca privada para acompañarlos en los momentos financieros más relevantes de su vida.

“La banca está evolucionando y los clientes esperan poder combinar la comodidad del mundo digital con el acceso a asesoramiento experto cuando lo necesitan. Esta flagship nace precisamente para responder a esa nueva realidad y refleja la evolución que ha vivido ING en España en los últimos años: un banco cada vez más completo, capaz de acompañar a sus clientes en todas sus necesidades financieras con una propuesta sencilla, ágil y centrada en las personas”, destacó Alfonso Tolcheff, consejero delegado de ING en España y Portugal.

Un espacio vivo

Coincidiendo con el 15 aniversario de la apertura de su primera oficina en España, ING inaugura un espacio concebido para ir más allá de la actividad bancaria tradicional. Diseñada bajo criterios de innovación y sostenibilidad, la flagship aspira a convertirse en un lugar abierto, dinámico y conectado con la ciudad, donde clientes y visitantes puedan vivir experiencias diferenciales.

Interior flagship ING | ING España

El arte desempeña un papel protagonista en este proyecto como herramienta para inspirar, generar conversación y construir identidad. Por ello, ING ha cerrado una colaboración con CAN (Contemporary Art Now), que ha convertido la oficina en un espacio cultural vivo centrado en artistas emergentes y exposiciones temporales. De esta forma, la entidad refuerza su apuesta por acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos e integrar la expresión artística en la experiencia del espacio.