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VOLVAMOS A LA PLAZA
La Plaza de España, escenario único del Icónica Santalucía Sevilla Fest
El festival dialoga con el entorno, lo respeta y lo amplifica. El resultado es una experiencia sensorial completa.
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VOLVAMOS A LA PLAZA
El festival dialoga con el entorno, lo respeta y lo amplifica. El resultado es una experiencia sensorial completa.
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Icónica Santalucía Sevilla Fest combina una programación de artistas nacionales e internacionales de primer nivel con un concepto que va mucho más allá del concierto tradicional y sitúa a Sevilla en el centro del mapa musical europeo durante los meses de verano.
Desde su nacimiento en 2021, Icónica Santalucía Sevilla Fest no ha parado de crecer hasta posicionarse como uno de los festivales musicales más prestigiosos de España y de Europa.