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VOLVAMOS A LA PLAZA

La Plaza de España, escenario único del Icónica Santalucía Sevilla Fest

El festival dialoga con el entorno, lo respeta y lo amplifica. El resultado es una experiencia sensorial completa.

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ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

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Volvemos a las plazas
ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

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Icónica Santalucía Sevilla Fest
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