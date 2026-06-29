El Cabrales de Central Lechera Asturiana, el queso azul más premiado del mundo

Cada año, en los World Cheese Awards, considerados las “Olimpiadas del Queso”, un jurado internacional formado por más de 250 catadores selecciona los mejores quesos del mundo. En la última edición, Central Lechera Asturiana volvió a destacar con varios galardones que consolidan su liderazgo en quesos de calidad.

El Cabrales D.O.P. Cueva del Molín fue distinguido con una medalla de oro, sumando ya ocho premios en su trayectoria, lo que lo convierte en una referencia indiscutible dentro de su categoría. Su intensidad, su sabor inconfundible y el cuidado proceso de maduración en la cueva natural que le da nombre, lo hacen único frente a otros quesos azules.

Detrás de cada premio hay una historia de tradición, respeto por la naturaleza y saber hacer. El Cabrales de Central Lechera Asturiana no solo representa a Asturias en los concursos internacionales, también acerca a los hogares un pedazo de esa tierra única donde la leche, las cuevas y el trabajo artesanal se unen para crear un sabor de premio.