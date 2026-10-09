Adsocy anuncia los ganadores de la tercera edición de los Ad Social Media Awards 2026

Los Ad Social Media Awards 2026 celebraron anoche en Madrid su tercera edición, reuniendo a más de 350 profesionales del social media y la comunicación digital para reconocer los trabajos y el talento que han destacado este año en el sector.

Impulsados por Adsocy, los premios nacen con una idea clara: poner en valor todo lo que hay detrás del social media. Porque el social va mucho más allá de las plataformas. Va de ideas capaces de conectar, de conversaciones que generan impacto y, sobre todo, de las personas y el talento que hacen posible que las marcas formen parte de ellas.

La gala reunió a profesionales de agencias creativas y de medios, anunciantes, medios de comunicación y creadores de contenido. Una noche para encontrarse, compartir y reconocer algunos de los proyectos que muestran las distintas formas de entender y trabajar el social media hoy.

En esta tercera edición, los Ad Social Media Awards han reconocido trabajos en 12 categorías, que abarcan estrategia, contenido y eficacia, además de cuatro reconocimientos especiales al creador de contenido, talento referente, anunciante y agencia del año.

La gala contó con Dentsu como patrocinador principal, junto a Grupo Eneldo, Pernod Ricard y Volvo, así como con la colaboración de AM – Asociación de Agencias de Medios, BCMA Spain, Cabify Ads, IAB Spain y WPP Media, que acompañaron a los premios en esta tercera edición.

GANADORES DE LOS AD SOCIAL MEDIA AWARDS 2026

Estrategia

Mejor estrategia de social media

-Oro: Ogilvy, en colaboración con Dentsu X, Dentsu Story Lab y NTeam, por Cruzcampo Homenaje a Camarón para Cruzcampo (HEINEKEN España).

-Plata: Ernest por Darín, ¿dónde va la placa? para Turismo y Deporte de Andalucía.

-Bronce: TBWA & 14 GROUP, en colaboración con OMD (Omnicom Media), TRUE, GLOBANT y LLYC, por McCutOut Promo para McDonald's.

Mejor uso estratégico de Social Commerce / Retail Media

-Oro: Havas Market, en colaboración con Unlimitail, por La primera de Zahera para Hijos de Rivera.

-Plata: Dentsu X, en colaboración con Dentsu Creative y Dentsu Story Lab, por Mucho más que un marketplace para Orange.

Contenido:

Mejor uso de formato corto

-Oro: OMD (Omnicom Media), en colaboración con Publiespaña Brand Studio, por LIPTON – La Isla de las Tentaciones para Lipton – PepsiCo.

-Plata: We Are Social, en colaboración con SocialMood y SocialPubli, por Más Que Rivales para Movistar Plus.

-Bronce: Carat, en colaboración con PS21, por Larios Pomelo para Larios – Suntory Global Spirits.

Mejor contenido de marca

-Oro: HAVAS PR, en colaboración con MilfShakes, por Starbucks x MilfShakes Play To Lose para Starbucks.

-Plata: WPP Media, en colaboración con CLV, por La nave que se estrelló en Sol para Sony Interactive Entertainment España.

-Bronce: This is Odd por ¿Qué hay en mi perfil de Wallapop? x Clers para Wallapop.

Mejor estrategia de marketing de influencia y/o prescripción

-Oro: TRUE, en colaboración con TBWA / OMD (Omnicom Media), por McDonald's x Emestudios para McDonald's.

-Plata: We Are Social, en colaboración con Human to Human y Fight Films, por De Madrid al Upside Down: el videojuego para Netflix España.

-Bronce: ARENA MEDIA, en colaboración con HAVAS PLAY / ATRESMEDIA, por Tuppers Especiales para Nauterra.

Mejor uso del Real Time

-Oro: Leo España por Paralux para Citroën España.

-Plata: Proximity por RENAULT SE CONVIERTE EN RENOL para Renault España.

-Bronce: Ogilvy por Tú tan de Berlín, Yo tan de Sevilla para Cruzcampo (HEINEKEN España).

Eficacia:

Mejor gestión de comunidad

-Oro: SAMY por Comunidad para Leroy Merlin.

-Plata: DOG Social por Empapados para Con el Papa.

-Bronce: BBDO por Canal de Stickers Canarios en WhatsApp para Turismo de Islas Canarias.

Campaña más eficaz en social media

-Oro: OMD (Omnicom Media) por Renault Twingo para Renault.

-Plata: APPLE TREE, en colaboración con KEEPERS, por Bravísima para Choví.

-Bronce: Zenith, en colaboración con Publicis Connexion by Zenith y Publicis España, por Sorbet de Garnier para L'Oréal.

Special Awards:

Mejor creador de contenido: Carlos Roca.

Talento referente en social media: Sergio Barreda, CEO & Founder de Keepers | Influencia Creativa.

Mejor anunciante del año: Renault.

Mejor agencia del año: OMD (Omnicom Media).

En palabras de Antonio Gallo, CEO de Adsocy: “Con los Ad Social Media Awards queremos reconocer y reforzar a quienes hacen posible una publicidad y unos contenidos de calidad. Creemos en el papel esencial de los medios de comunicación, en la capacidad transformadora de las agencias y en las marcas como motor de riqueza y valores. En un entorno de ruido, cambios y plataformas que alteran las reglas, premiamos a quienes siguen apostando por la verdad, la creatividad y la profesionalidad.”

Sobre los Ad Social Media Awards

Los Ad Social Media Awards, impulsados por Adsocy, son los premios de referencia de la publicidad en social media en España. Nacen para poner el foco en el talento y el trabajo que hay detrás de las redes sociales y reconocer la excelencia de agencias, anunciantes, medios y creadores de contenido que utilizan el social media como una palanca estratégica de comunicación.

Porque detrás de una buena campaña, un contenido que conecta o una comunidad que funciona hay estrategia, creatividad, conocimiento y, sobre todo, personas. Los Ad Social Media Awards quieren ser el lugar donde, una vez al año, el sector se reúne para reconocer ese trabajo y celebrar a quienes lo hacen posible.

Tras sus dos primeras ediciones, la tercera edición de los premios reunió a más de 350 profesionales y contó con 12 categorías divididas en cuatro bloques: Estrategia, Contenido, Eficacia y Special Awards. La gala se celebró el 8 de octubre de 2026 en el Espacio Lírico de Madrid.