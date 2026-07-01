Julio suena en Sevilla: las grandes estrellas internacionales toman Icónica Santalucía Sevilla Fest

Si el mes de junio se cerró el día 30 con la llegada del icono del pop británico Robbie Williams; y otra leyenda, Lenny Kravitz, referente indiscutible del rock contemporáneo, inaugura el mes de julio el día 1, precediendo ambos un desfile de estrellas que convertirá Sevilla en el epicentro de la música en directo.

Lenny Kravitz | Mark Seliger

Y es que Lenny Kravitz llega justo antes de dar paso a uno de los conciertos más esperados por los amantes de la música latina, con Juan Luis Guerra el domingo 5 de julio, cuya carrera ha trascendido generaciones y fronteras.

El cartel continúa el 6 de julio con la fuerza escénica de Marilyn Manson, el 7 de julio con la elegancia electrónica de Moby, el 9 de julio con el pop de estadio de Maroon 5 y el 10 de julio con la nueva ola urbana representada por Omar Courtz, antes de recibir a uno de los nombres imprescindibles del reguetón el 11 de julio: Yandel Sinfónico.

Yandel Sinfónico | Icónica Santalucía Sevilla Fest

La recta final del festival mantendrá el nivel con una auténtica colección de leyendas. Fatboy Slim, acompañado por los DJs de Natüral, llevará el 14 de julio su inconfundible energía electrónica a la Plaza de España, Rubén Blades, con la Roberto Delgado Big Band y Silvana Estrada, ofrecerá el 15 de julio una noche dedicada a la salsa y la música latina de autor, Jamiroquai desplegará el 16 de julio su inconfundible mezcla de funk y acid jazz, The Prodigy pondrá el toque más contundente el 17 de julio con su revolucionaria propuesta electrónica y Sting cerrará la edición el 18 de julio con uno de los repertorios más admirados de la historia del pop y el rock.

Jamiroquai | Icónica Santalucía Sevilla Fest

Pero julio también hablará con acento nacional

Hombres G regresan el 3 de julio con un repertorio que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones, Antonio Orozco llega el 4 de julio para emocionar con una de las voces más reconocibles de la música española; y Carlos Jean es el encargado de abrir la noche de Jamiroquai el 16 de julio con una sesión que promete convertir la Plaza de España en una gran pista de baile.

Hombres G | Jaime Massieu

Rock, pop, funk, electrónica, música latina, urban y grandes clásicos convivirán durante tres semanas en un espacio único, Patrimonio Mundial, consolidando a Icónica Santalucía Sevilla Fest como mucho más que un festival: una experiencia cultural y musical que sitúa a Sevilla entre los grandes destinos internacionales de la música en directo.

Cada noche será distinta. Cada concierto tendrá su propia personalidad. Y todos compartirán un mismo escenario irrepetible, donde la historia, el patrimonio y la mejor música del mundo vuelven a encontrarse para hacer de julio uno de los meses más especiales del calendario cultural español.