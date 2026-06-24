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CENTRAL LECHERA ASTURIANA

La magia del Cabrales en su propia cueva: tradición, historia y sabor

¿Sabías que el queso más premiado de Asturias se madura en una cueva natural? La Experiencia Cabrales te acerca al sabor y a la tradición.

La magia del Cabrales en su propia cueva: tradición, historia y sabor

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La Cueva del Molín, en el concejo de Cabrales, guarda uno de los mayores tesoros gastronómicos de Asturias: el queso Cabrales más premiado del mundo, con 8 medallas World Cheese Awards. Visitarla es adentrarse en la tradición en primera persona, recorriendo su museo para descubrir paso a paso cómo se elabora de forma artesanal este queso con Denominación de Origen Protegida.

El recorrido continúa bajo tierra, en las galerías naturales de la Cueva, donde los quesos maduran a temperatura constante y alta humedad hasta alcanzar su inconfundible sabor intenso. Allí se entiende por qué el Cabrales es un producto tan especial: gracias a un proceso único cuidando hasta el más mínimo detalle.

La visita termina con una cata maridaje con sidra El Gaitero, dos iconos asturianos que juntos ofrecen una experiencia gastronómica inolvidable. Durante una hora podrás disfrutar de tradición, paisaje y sabor, todo en uno. ¡Una experiencia inigualable que seguro querrás repetir!

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