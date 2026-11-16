Empezar a invertir antes puede marcar la diferencia

Gracias al efecto del interés compuesto, comenzar a invertir pronto, puede generar un patrimonio superior al de quien espera varios años para aportar una suma mayor.

Por eso, empezar con pequeñas cantidades y mantener una estrategia de inversión a largo plazo puede ser una alternativa para quienes todavía no disponen de un gran ahorro.

La clave está en entender cómo funciona este efecto, qué opciones existen y qué riesgos debemos tener en cuenta.

¿Empezar antes o invertir más?

Imaginemos dos personas que quieren construir un patrimonio a largo plazo.

- La primera empieza a invertir 100 euros al mes y mantiene sus aportaciones durante 30 años. La segunda espera diez años y, cuando empieza, invierte 200 euros mensuales durante los 20 años siguientes.

- La segunda persona aporta más cada mes, pero la primera dispone de una década adicional para que su dinero pueda generar rendimientos.

¿Qué ocurriría si ambas obtuvieran una rentabilidad anual hipotética del 5 %?

En un ejemplo simplificado, con aportaciones al final de cada mes y capitalización mensual, sin descontar comisiones, impuestos ni inflación, los resultados aproximados serían:

- Quien empieza antes: aporta 36.000 euros y acumula unos 83.000 euros.

- Quien empieza diez años después: aporta 48.000 euros y acumula unos 82.000 euros.

En este escenario hipotético, la primera persona terminaría con un patrimonio ligeramente superior, pese a haber aportado 12.000 euros menos.

El tiempo y el efecto acumulativo de los rendimientos son los que marcan la diferencia. Eso sí, el 5 % es una hipótesis, no una rentabilidad garantizada. Los resultados reales podrían ser diferentes.

Y no olvides que no es posible saber de antemano cual será el mejor momento para invertir. Antes de tomar una decisión conviene valorar el objetivo, el plazo disponible, la necesidad de liquidez y el riesgo que podemos asumir.

¿Cómo funciona el interés compuesto?

Cuando una inversión genera rendimientos y estos se mantienen invertidos, el capital acumulado puede producir nuevos rendimientos.

Al principio, el crecimiento puede parecer modesto. Sin embargo, a medida que aumenta el capital y se prolonga el plazo, el efecto acumulativo puede hacerse más visible, aunque el resultado dependerá de la evolución de la inversión.

Por eso, además de la cantidad inicial, conviene prestar atención a tres factores: cuánto podemos aportar periódicamente, durante cuánto tiempo podemos mantener la inversión y qué rentabilidad obtenemos después de gastos.

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¿Qué opciones existen para empezar a invertir?

Hoy en día existen diferentes alternativas para acceder a los mercados financieros. Algunas de ellas con importes iniciales reducidos. Lo que antes parecía reservado a grandes patrimonios hoy está al alcance de, prácticamente, cualquier ahorrador gracias a plataformas digitales, fondos de inversión o productos que permiten invertir, empezando por pequeñas cantidades.

Comprar acciones permite invertir directamente en empresas concretas y es una alternativa atractiva para quienes quieren participar directamente en la evolución de compañías que conocen o en las que confían. Al concentrar la inversión en una o varias compañías, su resultado depende de la evolución de estas y puede implicar un riesgo elevado de pérdida.

Los fondos de inversión agrupan el dinero de distintos inversores y lo invierten siguiendo una política previamente establecida. Pueden invertir en distintos tipos de activos y presentar niveles de riesgo muy diferentes.

Algunas propuestas están diseñadas para ofrecer carteras diversificadas que combinan renta fija y renta variable en diferentes proporciones, adaptándose a perfiles conservadores, moderados o más dinámicos. Otras ponen el foco en temas concretos, como puede ser las empresas que reparten dividendos, o las relacionadas con inteligencia artificial, o los bonos de gobiernos, o los criterios de sostenibilidad.

Los fondos cotizados, más conocidos como ETF, están compuestos por una cesta de activos y cotizan en bolsa en tiempo real, igual que una acción. Su éxito radica en que permiten acceder a mercados completos, sectores económicos o regiones geográficas con una única operación y una elevada diversificación.Cada vez tienen también más protagonismo los fondos indexados, que buscan replicar el comportamiento de índices bursátiles como el S&P 500 o el MSCI World en lugar de intentar superarlos. Su filosofía se basa en acompañar al mercado a largo plazo mediante una gestión sencilla y eficiente.

Para los inversores más prudentes, existen fondos de renta fija. Dentro de la gama de ING, el Fondo NARANJA Monetario y los Fondos NARANJA Garantizados se sitúan actualmente en el nivel 1 de 7, el más bajo de la escala de riesgo.

La jubilación también se construye con tiempo

En objetivos de muy largo plazo, como complementar los ingresos durante la jubilación, disponer de más tiempo puede facilitar la planificación y permitir distribuir las aportaciones durante más años.

Los planes de pensiones y otros sistemas de previsión complementaria están pensados, precisamente, para aprovechar horizontes temporales de varias décadas. Algunas soluciones ajustan de forma automática el nivel de riesgo conforme el ahorrador se acerca a la edad de jubilación, mientras que otras permiten elegir entre estrategias conservadoras o aquellas con una mayor exposición a los mercados bursátiles.

La lógica se repite: comenzar pronto suele ser más importante que empezar con grandes cantidades.

Empezar con poco también es empezar

La búsqueda de la inversión perfecta lleva a muchas personas a retrasar una decisión que podría estar beneficiándoles desde mucho antes. Esperan tener más ahorro, más conocimientos o mejores condiciones de mercado.

Sin embargo, no hace falta disponer de una gran cantidad de dinero para comenzar a planificar una inversión. Lo importante es tener claros nuestros objetivos, valorar cuánto podemos aportar y elegir productos cuyo riesgo entendamos y podamos asumir.

Antes de dar el paso, es fundamental contar con un colchón para imprevistos, evitar invertir el dinero que vamos a necesitar a corto plazo y entender los riesgos de los productos que elijamos.

Porque en inversión, como ocurre con tantas cosas importantes en la vida, empezar antes puede marcar la diferencia.

Por eso, ING pone en marcha ¿Invertir? Tú puedes, una iniciativa para acercar la inversión y explicar conceptos como el interés compuesto, el tiempo o las aportaciones periódicas de una forma sencilla y sin tecnicismos.

Más información en la web de ING. (Broker Online NARANJA - Get Europe Invested)