Primer divorcio en ‘Casados a primera vista’

En la séptima entrega

Ruth y Jaime continúan chocando por las tareas más cotidianas. Además, la pareja vuelve a encontrarse con los padres de Ruth por primera vez desde la boda para merendar, momento en el que se experimenta una gran tensión entre Jaime y su suegro. La relación llega a un punto muerto. La decepción de Ruth y las mentiras de Jaime impiden aclarar las cosas, por lo que Ruth busca apoyo en su hermana, a la que cuenta cómo han ido los primeros días como matrimonio. Tras la conversación con su hermana Ruth habla con Jaime para poner los puntos sobre las íes.

Mientras, las diferencias entre Samantha y Juan Diego continúan provocando problemas. La pareja aprovecha sus primeros momentos juntos para ir a la compra, algo que saca a relucir aún más sus diferencias. Además, Samantha le presenta a Juan Diego a algunos de sus amigos que no pudieron ir a la boda y, aunque el joven no causa muy buena impresión entre sus amistades, deciden disfrutar de una noche de fiesta por el madrileño barrio de Chueca, un ambiente al que él no está para nada acostumbrado.

Entre tanto, en Valencia, la presencia constante de la familia de Mónica no facilita las cosas. La pareja invita al padre de Mónica, su mujer y la abuela a cenar y queda claro que Jordi ya es parte de la familia, aunque el joven se agobia un poco cuando le plantean que debe empezar a buscar trabajo. Además, el matrimonio continúa sin resolver sus diferencias en el terreno sexual, algo que ya empieza a preocupar a Mónica.

Jesuli intentó impresionar a su familia política con su arte como estilista y como cantante. Tras la marcha de la tía y la madre de Jesús, continúa la convivencia en Cádiz, por fin, a solas. Jesuli intenta sorprender a Jesús llevándolo a pasar el día a Véjer de la Frontera, algo que no gusta del todo a su marido. Sin embargo, Jesús también intentará sorprender a su pareja, para lo que visita el mercadillo y busca un regalo para Jesuli. ¿Acertará con la elección?

Tras las primeras decepciones entre Marie y Jonathan, empieza a producirse en la pareja un gran acercamiento. El sevillano aprovecha para preparar una gran sorpresa de cumpleaños a su esposa, trayéndole a personas muy importantes para ella: sus amigos. Aprovechando la alegría que este momento inesperado ha provocado en Marie, Jonathan le lleva a un sitio muy importante para él, Sierra Nevada, donde ella conoce su entorno y empiezan a sentirse cada vez más unidos y en sintonía.

En Jerez de la Frontera, Rafa despierta un poco malhumorado por sus problemas para dormir en el sofá. La pareja recibe en casa la visita de la hermana y la tía de María. Durante la comida, las confesiones de la hermana de María provocan que Rafa se sienta atacado e incómodo. María intenta hablar con Rafa para aclarar la situación, pero consigue en él el efecto contrario. La pareja recurre a la mejor amiga de María para que haga de intermediaria y les ayude a intentar resolver sus problemas. Sin embargo, este distanciamiento trae también cosas positivas, ya que sirve a María para admitir que le gusta más Rafa de lo que le gusta hacer ver.