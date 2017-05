El ciberataque masivo a grandes compañías se extiende a 74 países

El ciberataque sufrido por Telefónica y otras compañías españolas ha sido "indiscriminado", ha afectado a otros países como el Reino Unido, Taiwán, Ucrania, Rusia o Turquía, y es "especialmente virulento" ya que combina un 'malware' con un sistema de propagación que utiliza una vulnerabilidad detectada en Microsoft.

Así lo asegura a el director ejecutivo de S21sec, Agustín Muñoz-Grandes, una empresa española especializada en ciberseguridad, según los datos preliminares del ciberataque sufrido hoy por la compañía española y que podría haber afectado a otras entidades.

El 'ransomware', en este caso una variación del denominado 'Wannacry', es un tipo de virus que se instala en un ordenador, "encripta y secuestra" todos sus ficheros, para, a continuación, pedir un rescate en 'bitcoin', una moneda virtual, que no se puede rastrear, explica.

Por su parte, Costin Raiu, director del equipo de investigación y análisis de la empresa de seguridad informática Kaspersky Lab, se han registrado más de 45.000 ataques en 74 países, aunque hasta el momento no estarían afectadas infrastructuras críticas.

Este tipo de virus suele llega habitualmente a través de correos electrónicos de "origen desconocido" que adjuntan un documento y que el usuario abre por error o desconocimiento. Según el socio director de la empresa de ciberseguridad S2Grupo, Miguel Juan, la singularidad del caso de Telefónica es que a priori parece que se ha producido una expansión del virus sin intervención aparente de usuarios.

Otra de las novedades de este ciberataque, es que ha estado combinado con un "gusano" que ha infectado a otros ordenadores de la red de la compañía a través de un agujero detectado hace unos meses en Windows, señala el experto de la empresa de ciberseguridad Trendmicro, David Sancho.

"La seguridad total no existe", advierte este experto en antimalware quien recuerda que hace décadas las actualizaciones de antivirus se hacían cada ciertos meses y manualmente, mientras hoy se efectúan cada hora y aún así "son insuficientes", advierte.

So far, we have recorded more than 45,000 attacks of the #WannaCry ransomware in 74 countries around the world. Number still growing fast.