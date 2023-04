Las imágenes del horror: soldados rusos decapitan a un militar ucraniano cortándole la cabeza con un cuchillo

Varios vídeos publicados recientemente vuelven a mostrar el sadismo de los mercenarios rusos en Ucrania. En las últimas horas ha circulado por redes una grabación en la que se ve cómo, presuntamente, las tropas del Kremlin decapitan un militar ucraniano cortándole la cabeza con un cuchillo.

En el video se escuchan los gritos de dolor de la víctima minutos antes de que uno de sus captores, que lleva una banda blanca atada a la pierna, distintivo del ejército ruso, procede a cortarle la cabeza. "Ponlo en una bolsa y envíalo a su comandante", se escucha decir tras el acto.

Según algunos medios el terrible suceso habría ocurrido el verano pasado, pero hasta el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo.

Esta escabrosa imagen ha desencadenado una oleada de condenas por parte de las autoridades de Ucrania. El presidente del país, Volodímir Zelenski, ha pedido a la comunidad internacional que actúe de inmediato porque este no es un hecho aislado.

"Hay algo que el mundo no puede ignorar: lo fácil que matan estas bestias. Todo el mundo debe reaccionar. Todos los líderes. No esperéis que se olvide", ha solicitado el mandatario, que ha prometido que no habrá perdón "para los asesinos".

Rusia "tal y como es"

Zelenski ha advertido que para los rusos "no hay personas", y que estas imágenes muestran a Rusia "tal y como es". Por esta razón ha recordado a los aliados que deben unirse para "sentenciar a los asesinos". "Los terroristas rusos deben ser expulsados de Ucrania y de la ONU y rendir cuentas por sus crímenes", ha reclamado el ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, quien ha avisado de que Rusia "es peor que Estado Islámico".

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ya ha abierto una investigación para identificar a los autores. "Ayer apareció un vídeo en una red de los ocupantes rusos que demuestra su naturaleza bestial, en el que se tortura de forma brutal a un prisionero ucraniano a quien se le corta la cabeza. Encontraremos a esos inhumanos", ha declarado el jefe del SBU, Vasyl Malyuk.

Tratan de reclutar más soldados

Tanto Ucrania como Rusia tratan de enviar más soldados al frente. Para ello, Putin acaba de endurecer su ley de reclutamiento para hacer el servicio militar. Habrá citaciones electrónicas de las que será muy difícil escapar. La norma fue aprobada en la Duma y establece que los rusos tienen un plazo de dos semanas para presentarse una vez hayan sido notificados de su obligación de servir a la patria.

Si no acuden al centro de alistamiento en un plazo de 20 días, se le retirará provisionalmente el permiso de conducir y tampoco podrá comprar inmuebles o de solicitar un crédito. También se crea un registro electrónico único de hombres en edad militar, de forma que nadie puede exponer como argumento el no tener constancia de haber recibido la notificación oficial.